Résultat de l'EuroDreams (FDJ) : le jackpot ce lundi 6 novembre peut être bien plus faible que prévu !

Le tirage de l'EuroDreams de ce lundi 6 novembre 2023 pourrait attirer beaucoup de joueurs ! Et plus il y a de joueurs, plus les gains décrochés pourraient être faibles ! Explications sur les résultats.

C'est le grand jour pour la Française des Jeux et pour les loteries européennes partenaires : les tout premiers résultats de l'EuroDreams sont donnés ce lundi 6 novembre, pour le tout premier tirage. Les joueurs ont pu acheter et valider une grille depuis une semaine, avec comme seule échéance aujourd'hui à 20h15. Les résultats ne sont pas donnés à la télévision comme l'Euromillions ou le Loto, mais en ligne, sur le site de la Française des Jeux, sur cette page. Ils sont disponibles aux alentours de 22h.

Vous avez sans doute retenu que le gros lot prévu pour l'EuroDreams était une rente, de 20 000 euros par mois pendant 30 ans. C'est bien ce qu'il est possible de gagner, mais attention, seulement si vous êtes parmi les trois seuls à avoir jouer les 7 bons numéros. La Française des Jeux a en effet prévu une règle très peu mise en avant jusqu'à présent : le montant du jackpot diminue à partir du 4e gagnant ! En réalité, EuroDreams prévoie une somme de 21,6 millions d'euros maximum par gros lot - c'est-à-dire 3 fois la somme maximale pour trois gagnants. S'il y a plus de gagnants ayant le bon résultat de l'EuroDreams, alors cette somme est répartie entre les gagnants.

Il faut donc bien comprendre une chose donc : plus il y a de joueurs un jour de tirage et plus les chances qu'il y ait plusieurs gagnants de rang 1 augmentent, c'est mathématique. Pour l'EuroDreams, c'est donc la rente par mois qui peut diminuer si le jackpot est décroché par plusieurs joueurs.

A titre d'exemple, s'il y a 5 gagnants du gros lot, alors ils ne gagnent pas 20 000 euros par mois pendant 30 ans, mais 12 000 euros par mois pendant 30 ans. S'il y a 8 gagnants, la somme gagnée est de 7500 euros par mois pendant 30 ans ! C'est tout de même nettement moins que les 20 000 euros par mois mis en avant.

Les gains du rang 2 sont aussi plafonnés, les 2000 euros par mois pendant 5 ans sont prévus pour 12 gagnants maximum, ensuite, les gains sont partagés.

Cela étant, il faut se rappeler que les probabilités de gagner sont faibles, de l'ordre d'une chance sur 19 millions. Il est donc rare d'avoir beaucoup de gagnants au rang 1 ! Il est même possible que personne ne gagne le gros lot !