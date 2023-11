Black Friday : les 10 meilleures offres dénichées ce mardi, jusqu'à 500 € de réduction

Le Black Friday 2023 est lancé chez Amazon, Fnac, Darty, Cdiscount, ou encore Boulanger. Ce mardi, les meilleures promotions disponibles affichent encore des centaines d'euros d'économie...

Les Black Friday Weeks suivent leur cours chez de nombreux marchands en ligne depuis la semaine dernière et ce mardi 21 novembre, les prix continuent à valser à mesure que la date officielle du Black Friday approche ! La plupart des revendeurs des grandes marques n'attendront pas le vendredi 24 novembre, jour de l'événement, pour proposer leurs meilleurs offres. Qu'il s'agisse de smartphones, de produits électroménager, de jeux vidéo ou bien d'écouteurs sans fil, les bons plans sont donc à saisir dès ce début de semaine !

Le Black Friday 2023 est particulièrement riche chez Amazon, Fnac, Darty, CDiscount, Boulanger et Rakuten, où certains rabais sont déjà très forts. Nous vous conseillons fortement de vous balader sur les sites des enseignes pour trouver les meilleures promotions disponibles dès maintenant. On peut déjà économiser des centaines d'euros sur certains produits ou voir des rabais jusqu'à 60 ou 70%.

Afin de vous aider à vous y retrouver dans toutes les offres disponibles, nous avons sélectionné les meilleures offres dénichées par nos rédacteurs pendant cette "Black Friday Week", avec le souci des prix affichés évidemment, mais aussi de la qualité ou de la rareté des produits en promotion. Voici notre sélection des meilleures offres de ce mardi 21 novembre :

Ces offres sont susceptibles d'évoluer très vite dans la journée. Et les stocks pourraient aussi s'épuiser rapidement, ces produits étant susceptibles d'intéresser le plus grand nombre de consommateurs. On retrouve notamment en promo pour ce Black Friday l'un des meilleurs bons plans du moment avec la Xbox Series X, puissante console de chez Microsoft qui permettra aux joueurs de profiter des derniers jeux vidéo comme Assassin's Creed : Mirage ou Call of Duty : Modern Warfare.

Promotion moins importante mais assez rare pour être signalée : les AirPods Pro de 2e génération perdent quelques dizaines d'euros avant le lancement du Black Friday. Dotés d'une excellente qualité sonore, ces écouteurs sans fil sont une référence dans leur domaine et assez peu souvent concernés par des baisses de prix.

L'iPhone 15 doit-il vraiment être présenté ? Ce smartphone sorti il y a seulement quelques mois profite déjà de plusieurs belles baisses de prix, notamment chez Rakuten. Vous bénéficierez ainsi de l'iPhone le plus récent qui soit sorti avec notamment la nouvelle encoche "Dynamic Island" pour 200 euros de moins que sur le site d'Apple.

Côté aspirateurs, ce mardi d'avant Black Friday vous donne le choix : le Dyson V8 Absolute a été une petite référence à sa sortie, et il s'agit d'une marque reconnue pour ce genre de produit. Vous pourrez nettoyer efficacement votre domicile en passant dans tous les coins. Si vous n'avez pas le temps ou l'envie de faire du ménage, vous pouvez également craquer sur l'aspirateur robot Roomba i692 et sa capacité à être autonome et se charger de votre maison ou appartement sans que vous ayez besoin de vous en préoccuper. Ce dernier profite d'une belle promotion sur le site d'Amazon et la marque Roomba est bien connue dans le domaine des aspirateurs robot.

Pour équiper votre salon, vous pouvez également craquer sur la TV Panasonic TX-65MX700E en promotion sur le site d'Amazon pour sa Black Friday Week. Ce téléviseur est doté d'une qualité d'image 4K pour restituer des scènes sublimes dans votre salon ou chambre. Vous pourrez également compter sur sa fonction "chromecast" pour partager le contenu de votre smartphone ou tablette directement sur votre nouvel écran, et ce, sans avoir besoin de raccorder ces derniers au téléviseur.

La Google Pixel Tablet est un autre produit assez récent. Sorti il y a seulement quelques mois, il s'agit de la toute première tablette intégralement conçue par le géant Google. Elle est idéale pour profiter pleinement de vos loisirs préférés comme des séries TV ou des films. Vous pourrez également lancer vos jeux préférés disponibles sur tablette ou contrôler votre maison connectée avec l'assistant Google directement intégré à la tablette. Un très bon produit déjà disponible en promotion avant le Black Friday.

Le Xiaomi 13T est certainement le produit le plus récent de cette sélection. Sorti il y a seulement quelques semaines, il s'agit du dernier smartphone sorti chez Xiaomi aux côtés de son homologue "13T Pro". Déjà pourvu d'un excellent rapport qualité/prix, le Xiaomi 13T s'avère encore plus intéressant avec cette première promotion qui fait déjà descendre son prix. Un smartphone qui intéressera beaucoup de monde grâce à ses capacités photo et sa charge rapide.

Enfin, notre dernier bon plan Black Friday de ce mardi concerne la célèbre Nintendo Switch. L'une des consoles portables les plus vendues au monde profite de plusieurs promotions depuis sa sortie. Mais c'est surtout dans ses packs que la Nintendo Switch s'avère la plus intéressante ! C'est le cas ici avec cet ensemble proposé par CDiscount et qui regroupe la fameuse console avec l'un de ses jeux les plus connus et vendus : Mario Kart 8 Deluxe. A vous les courses endiablées avec Mario et ses amis. Ce pack inclut également un abonnement de trois mois au service au ligne de Nintendo afin que vous puissiez vous mesurer à différents joueurs en ligne ou à vos amis !

Voici notre sélection Black Friday pour ce mardi. Gardez en tête que ces offres et leurs prix peuvent rapidement varier d'un marchand à l'autre et selon les disponibilités. Nous ne saurions que trop vous conseiller de ne pas trop hésiter si vous dénichez une promotion qui vous intéresse.