Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 8 décembre 2023 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Le jackpot exceptionnel de 240 millions d'euros de l'Euromillions a été remporté vendredi 8 décembre 2023. Découvrez les résultats de ce tirage hors du commun !

[Mis à jour le 8 décembre 2023 à 22h18] Vendredi 8 décembre 2023, la Française des Jeux et ses homologues européens proposaient un méga jackpot de 240 millions d'euros pour l'Euromillions. C'est la première fois qu'une telle cagnotte était proposée lors d'un tirage de l'Euromillions. Le jackpot a été remporté, vendredi soir, battant le dernier record, lors duquel un Britannique avait gagné 230 millions d'euros en juillet 2022. Les 240 millions d'euros ont été remportés par un joueur européen et six autres joueurs ont trouvé cinq bons numéros et une étoile, remportant ainsi plus d'1,5 million d'euros. Découvrez si vous avez trouvé des numéros gagnants en consultant les résultats de l'Euromillions.

Tirage du 08/12/2023 17 - 30 - 42 - 48 - 50 Etoiles : 4 - 8

MyMillion :FK 500 2787

Les règles du jeu sont simples : il vous suffit de cocher sur une grille au minimum cinq chiffes parmi ceux compris entre 1 et 50, et deux numéros parmi les 12 numéro étoile possibles. Il vous faudra débourser 2,50 euros, sur le site internet de la Française des jeux ou dans l'un des points de vente agréés de la FDJ. Les tirages ont lieu tous les mardis et tous les vendredis.

Cependant, les chances de gagner à l'Euromillions sont en réalité faibles. Vous avez une chance sur 139 millions de devenir millionnaire. Pour maximiser vos chances de gagner, vous pouvez jouer plusieurs grilles. Vous augmentez par ailleurs la probabilité de trouver le bon code Mymillion. Ce code, composé de deux lettres et sept chiffres, est automatiquement fourni avec une grille de l'Euromillions. Une fois le tirage effectué, l'un des codes du jour est sélectionné, donnant la possibilité de remporter un million d'euros. Attention, il faut obligatoirement être majeur pour participer à un jeu d'argent.

Que représentent 240 millions d'euros ?

La somme exceptionnelle de 240 millions d'euros mise en jeu est difficilement quantifiable. Elle correspond au prix de neuf Rolls Royce La Rose noire Droptail, la voiture la plus chère du monde, qui coûte 25 millions d'euros. Le jackpot dépasse également le salaire annuel du joueur de football le mieux payé en 2023. Il s'agit de Cristiano Ronaldo, qui a gagné 205 millions d'euros, ce qui fait de lui le footballeur le mieux payé au monde. Avec 240 millions d'euros, il est aussi possible de s'acheter l'île privée de Ko Kaeo, située en Thaïlande et dont le prix est de plus de 130 millions d'euros. Enfin, la cagnotte du jour correspond au prix d'une des résidences les plus chères du monde, le Pentahouse One Hyde Park, situé à Londres, et qui s'est vendu 200 millions de dollars en 2023. Ce complexe résidentiel comprend 86 appartements de luxe.