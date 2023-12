Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 12 décembre 2023 [EN DIRECT]

RESULTATS EUROMILLIONS. Dix-sept millions d'euros seront remis ce mardi soir à toute personne qui aura eu suffisamment de chance pour parier sur les bons résultats du tirage Euromillions.

[Mis à jour le 12 décembre 2023 à 19h33] Le tirage Euromillions de ce mardi 12 décembre 2023 aura sans doute le goût de l'amertume pour certains. Et pour cause, vendredi, 240 millions d'euros ont été remportés lors du tirage. 240 millions d'euros soit la plus grosse cagnotte jamais mise en jeu par cette loterie européenne. Ils ont été remis à un joueur ayant tenté sa chance en Autriche. "La première heure en tant que gagnant a été rude pour la tension artérielle", a confié l'heureux élu au service client de l'Euromillions, selon le site OE24. Ce soir, l'adrénaline ne sera certainement pas comparable. Avec 17 millions d'euros en jeu, la Française des jeux et ses homologues européens mettent sur la table la plus petite cagnotte qui puisse être proposée. Il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15.

Envie de participer à un tirage exceptionnel ? Loin de pouvoir rivaliser avec les 240 millions d'euros du tirage Euromillions de vendredi, le grand Loto de Noël, qui se tiendra le dimanche 24 décembre prochain, devrait tout de même attirer les participants. Non seulement la Française des jeux proposera pour l'occasion 15 millions d'euros à remporter, mais ceux-ci seront forcément remportés ou partagés le jour du tirage ! Comprenez : il y aura un ou des gagnants quoi qu'il arrive le 24 décembre prochain au tirage du Loto.

Si pour remporter les 15 millions d'euros, il faudra beaucoup de chance, sachez cependant qu'il en faudra toujours moins que pour gagner un tirage Euromillions. Vos chances dépendent en effet du nombre de combinaisons possibles, et non du nombre de participants. Ainsi, le nombre d'options étant plus élevé à l'Euromillions, la combinaison devant être composée de cinq chiffres, compris entre 1 et 50, et de deux numéros étoile, parmi les 12 possibles, contre cinq chiffres à déterminer parmi 49 et un numéro Chance à sélectionner parmi les 10 existants au Loto, vos chances sont de l'ordre de une sur 139 838 160 à l'Euromillions, contre une sur 19 068 840 au Loto.