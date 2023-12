Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 19 décembre 2023, 39 millions d'euros en jeu

RESULTATS EUROMILLIONS. Le tirage Euromillions aura lieu vers 21h-21h30. Les résultats seront dévoilés ici même dans la soirée.

Pour ce tirage Euromillions, la Française des jeux et ses homologues européens proposent la coquette somme de 39 millions d'euros. Les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance. Au-delà, leur grille sera automatiquement validée pour le tirage suivant, à savoir celui de vendredi. En cas de victoire ce mardi soir, 17 millions d'euros seront mis en jeu. Comptez près de 50 millions d'euros en revanche si personne ne trouve le résultat de l'Euromillions ce soir. Et en parlant des résultats, sachez qu'ils seront dévoilés vers 21h30 ici même.

Et si vous participiez au grand tirage de Noël ? La Française des jeux propose d'ores et déjà de tenter de remporter 15 millions d'euros dimanche prochain. Le 24 décembre, la FDJ organise en effet un tirage du Loto exceptionnel qui permettra également à 100 personnes ayant tenté leur chance de gagner 20 000 euros. Car alors que 10 codes LOTO sont généralement mis en jeu lors du tirage du Loto, ce seront bien 100 codes qui seront tirés au sort ! De même, la FDJ l'assure, le jackpot de 15 millions d'euros sera, quoi qu'il arrive, remporté ou partagé ! Ainsi, si personne ne trouve le résultat du Loto, la cagnotte sera partagée entre les gagnants du plus haut rang qui en comptera. À noter toutefois que contrairement à d'habitude, la grille de base sera vendue 5 euros, contre 2,20 euros en temps normal.