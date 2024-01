Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 12 janvier 2024, 78 millions d'euros en jeu

RESULTATS EUROMILLIONS. Le tirage du jour permettra-t-il à quelqu'un de devenir millionnaire ? Un Français peut-être ? Réponse à l'heure des résultats.

Pour le dernier tirage Euromillions de la semaine, la Française des jeux, ainsi que ses homologues européens, l'Euromillions étant un jeu auquel participent pas moins de neuf pays, propose la coquette somme de 78 millions d'euros. Il s'agit de l'équivalent de 60 millions de baguettes de pain, de 8,2 millions de places de cinéma ou encore, peut-être plus parlant, de 60 000 smic, soit quelque 5 000 années de revenu minimal en perspective si le gagnant décide de se reverser l'équivalent d'un smic chaque mois et uniquement cela. Comme pour chaque tirage de l'Euromillions, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Le code My Million, qui permet de remporter un million d'euros à l'un des participants du tirage de l'Euromillions qui a tenté sa chance en France sera connu vers 21 heures. Pour ce qui est du résultat du jour, il faudra patienter jusqu'à 21h30 environ. Quoi qu"il en soit, tous les résultats de l'Euromillions seront à retrouver ici :

Si vous espérer avoir davantage de chance de devenir millionnaire, sachez que jouer au Loto, plutôt qu'à l'Euromillions, peut s'avérer plus payant, bien que dans un cas comme dans l'autre il s'agit de jeu de hasard et donc qu'aucune certitude de gagner quoi que ce soit existe. Et pour cause, il y a nettement moins de combinaisons possibles au Loto par rapport à l'Euromillions : comptez plus de 19 millions pour le premier et plus de... 139 millions pour le second jeu. C'est ce qui explique que les cagnottes du Loto sont bien souvent moins séduisantes que celles de l'Euromillions. Pour autant, lors du prochain tirage du Loto, prévu samedi, la FDJ proposera 19 millions d'euros, un jackpot digne d'un tirage de l'Euromillions comme vous pouvez le constatez, la cagnotte minimale de l'Euromillions était fixée à 17 millions d'euros. Alors, pourquoi ne pas tenter votre chance ? À vous de voir... Dans tous les cas, il s'agit de faire confiance en sa chance et uniquement sa chance !