Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 18 janvier 2024 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Les résultats EuroDreams seront délivrés dans cet article d'ici 22 heures. En attendant, libre à chacun de tenter sa chance à ce tirage.

Pour ce nouveau tirage EuroDreams, pas de surprise. Comme chaque lundi et jeudi, il est possible de tenter chance avant 20h15 et de, peut-être, remporter jusqu'à 20 000 euros par mois pendant trente ans. Les joueurs qui souhaitent participer au tirage EuroDreams peuvent le faire en se rendant dans un point de vente de la Française des jeux (FDJ) ou directement sur le site fdj.fr. N'importe qui peut participer à ce jeu de hasard à la condition néanmoins d'être majeur et d'avoir les 2,50 euros nécessaires pour payer une grille cochée d'une combinaison simple. Une combinaison simple se compose de six chiffres à déterminer entre les 40 possibles, et d'un numéro Dream à choisir entre les cinq possibles.

Tirage EuroDreams du 18/01/2024

Ainsi, on sait qu'il existe pas moins de 19 191 900 combinaisons. En n'en jouant qu'une, vous avez donc une chance sur plus de 19 millions d'être l'heureux ou l'un des heureux vainqueurs du jour. Et c'est bien là le potentiel problème. Il est possible que le tirage EuroDreams fasse plus d'un vainqueur. Or, en cas de plus de trois vainqueurs du rang 1, sachez que la FDJ et ses homologues européens ne garantissent plus aux vainqueurs de remporter 20 000 euros par mois pendant trente ans. "Si le nombre de combinaisons simples gagnantes au 1er rang excède 3 au titre d'un tirage parmi tous les opérateurs de loterie participants, le montant de 21 600 000 euros est réparti par parts égales entre l'ensemble des combinaisons simples gagnantes du 1er rang à ce tirage", précise le règlement du jeu. Il en va de même pour les vainqueurs du deuxième rang. Dans le cas où plus de 12 combinaisons sont dites gagnantes, le montant de 1 440 000 euros est divisé en parts égales entre les vainqueurs.