Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 30 janvier 2024, 143 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. C'est parti pour une soirée riche en émotions ! La FDJ propose 143 millions d'euros à qui trouvera les résultats du tirage Euromillions. Avis aux amateurs de belles cagnottes !

Non, vous n'hallucinez pas ! La Française des jeux et ses homologues européens sortent bel et bien le grand jeu pour ce soir ! 143 millions d'euros peuvent être remportés à l'occasion du tirage Euromillions de ce mardi 30 janvier 2024. Cette super cagnotte est le fruit du méga-jackpot de 130 millions d'euros initialement mis en jeu vendredi dernier et de l'absence de vainqueur lors de ce même tirage Euromillions. Résultat : 143 millions d'euros donc. Comme pour chaque tirage Euromillions, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. La mise est de 2,50 euros minimum. Avis aux amateurs.

143 millions d'euros, en voilà une sacrée somme. Il s'agit de l'équivalent de 15 millions de places de cinéma. Si l'on part sur une moyenne de 2h par film et si vous décidiez de tout dépenser dans des billets de cinéma, en cas de victoire, il vous serait alors possible de passer les 3 436 prochaines années à regarder des films dans les salles obscures. Ce jackpot correspond également à 110 000 smic, soit 9 166 années de revenu minimal. Si votre référence est plus la baguette de pain, alors sachez que le jackpot proposé ce mardi soir au tirage de l'Euromillions est égal à plus de 119 millions de baguettes pain, de quoi faire de nombreux pique-niques et sandwichs jambon-beurre !