Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 1er février 2024 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Le tirage EuroDreams a rendu son verdict. Que fallait-il avoir parié ce jeudi 1er février 2024 ? Voici les résultats.

Jeudi oblige, la Française des jeux (FDJ) organisait un nouveau tirage de l'EuroDreams. Le tirage vient d'avoir lieu et on sait désormais qu'il… n'y a pas eu de vainqueur ce 1er février. Ni en France ni dans un autre pays européen participant à ce jeu de hasard. Toutefois, certains joueurs remportent quand même un petit quelque chose. Pas moins de 197 grilles ont été cochées, au niveau européen, de cinq des six bons chiffres du résultat EuroDreams du jour. 77 avaient été validées en France. Leurs propriétaires empochent chacun 96,60 euros. Voici tous les résultats EuroDreams :

Tirage EuroDream du 01/02/2024

6 - 12 - 15 - 28 - 33 - 35 et le N°Dream 3

Prochain rendez-vous, lundi ! Pour participer au tirage de l'EuroDreams, rien de bien compliqué. Il vous suffit de vous rendre dans un point de vente FDJ ou sur le site internet de la Française des jeux. Là, il vous faudra cocher une grille sur laquelle se trouvent 40 chiffres et 5 numéros dits Dream. Une combinaison est composée, au minimum, de six chiffres et d'un numéro Dream. La grille de base est vendue 2,50 euros. Et pour cause, en cochant ne serait-ce qu'un chiffre de plus, soit sept chiffres en tout et un numéro Dream, il vous faudra débourser 17,50 euros. Si vos chances de trouver les bons résultats EuroDreams augmenteront forcément, en cas d'absence de bons numéros, vous aurez toutefois perdu davantage. Charge à vous donc de juger votre chance du moment, car, rappelons-le, il s'agit avant tout de chance et de hasard. Mais après tout, comme dit le dicton, qui ne tente rien n'a rien !