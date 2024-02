Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 2 février 2024 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Le tirage Euromillions a révélé la combinaison gagnante de ce vendredi 2 février. Aviez-vous parié sur les bons résultats ?

Loin de l'euphorie de mardi, le tirage de l'Euromillions mettait en jeu 17 millions d'euros ce vendredi 2 février 2024. Les résultats sont désormais tous connus : du code My Million, qui permet à un joueur ayant tenté sa chance en France de remporter un million d'euros, à la combinaison gagnante. Ne reste donc plus qu'à comparer le résultat avec votre pari pour savoir si, oui ou non, vous êtes devenu l'heureux millionnaire que vous avez toujours rêvé de devenir. N'attendez plus, consultez dès à présent tous les résultats Euromillions du jour :

Tirage du 02/02/2024 13 - 20 - 23 - 27 - 42 Etoiles : 5 - 9

MyMillion : VE 765 3773

Une chose est sûre ce vendredi, les joueurs ont été bien moins nombreux à tenter leur chance que lors du précédent tirage Euromillions. En effet, mardi, près de 144 millions d'euros étaient en jeu. L'heure des résultats venue, on a finalement appris que non pas un, mais bien deux joueurs, ou en tout cas deux grilles, avaient trouvé les résultats du jour. Malheureusement, aucune de ces grilles n'avait été validée dans l'Hexagone. Les deux vainqueurs avaient tenté leur chance au tirage Euromillions dans l'un des huit autres pays qui y participent. Ce jour-là, il fallait avoir coché les 5 - 10 - 19 - 27 - 30 et les numéros étoile 5 et 6. Des chiffres qui pourront peut-être vous inspirer pour les prochains tirages Euromillions.