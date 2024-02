Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 13 février 2024, 49 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Pour ce tirage Euromillions, les participants peuvent espérer remporter jusqu'à 49 millions d'euros. Ne reste plus qu'à trouver les résultats !

Le tirage de l'Euromillions est ouvert à tout le monde, à condition néanmoins d'être majeur et d'avoir 2,50 euros en poche. Mais aussi de tenter sa chance avant l'heure limite, à savoir 20h15. Pour le reste, rien de bien compliqué. Le principe de l'Euromillions est de cocher, sur une grille composée de 50 chiffres et 12 numéros étoile, une combinaison de cinq chiffres et deux numéros étoile. Ensuite, il faut laisser faire sa chance et attendre de voir si le destin a choisi de faire de vous l'heureux millionnaire que vous avez toujours rêvé de devenir. Les résultats de l'Euromillions sont généralement donnés vers 21h30. Il est tout de même possible qu'ils puissent être livrés avant ou après.

Le saviez-vous ? Demain, nous serons le mercredi 14 février. Et qui dit 14 février dit... Saint-Valentin ! Une fête commerciale, diront certains. Sans doute. Mais les amateurs de loterie savent que, chaque année, le 14 février est aussi l'occasion pour la Française des jeux de déclarer sa flamme à ses joueurs en proposant un tirage exceptionnel ! Mercredi, la FDJ mettra donc en jeu 10 millions d'euros, une belle somme pour un tirage du Loto dont la cagnotte moyenne remportée est plutôt évaluée à cinq millions d'euros. Certes, ce jackpot du Loto ne concurrencera pas les beaux gros lots mis en jeu à l'Euromillions, mais gardons en tête qu'au Loto, il est nettement plus facile de gagner ! En effet, moins de combinaisons sont possibles. Ce qui signifie que vous avez plus de chances de trouver la bonne. Pour autant, on reste sur une chance assez fine. Comptez près d'une chance sur 19 millions de trouver le résultat gagnant au Loto, contre une sur plus de 139 millions à l'Euromillions.