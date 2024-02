Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 15 février 2024 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Le tirage EuroDreams du jour fera-t-il de vous un rentier ? Réponse à l'heure des résultats ici même !

Jeudi, c'est EuroDreams ! Le tirage aura lieu vers 22 heures ce 15 février. Le résultat sera une nouvelle fois particulièrement attendu par les joueurs qui espéreront, une fois encore, tous être l'heureux élu du jour ! En effet, en trouvant les six chiffres et le numéro Dream qui composent la combinaison gagnante, les participants du tirage EuroDreams peuvent espérer empocher jusqu'à 20 000 euros par mois pendant... trente ans ! Soit trois décennies à recevoir, pour certains, quasiment son salaire annuel brut, chaque mois ! Si l'idée vous donne envie et que vous n'êtes pas trop mauvais perdant, car, soyons honnête, il faut une sacré chance pour remporter le gros lot, alors dépêchez-vous de participer au tirage EuroDreams. Vous avez jusqu'à 20h15.

Le saviez-vous ? Faute de grand vainqueur mercredi soir, la Française des jeux va remettre sur la table les 10 millions d'euros de son jackpot de l'amour. À l'occasion de la Saint-Valentin, la FDJ avait décidé d'organiser un tirage exceptionnel. Mais personne n'est parvenu à trouver les résultats du Loto. Alors, comme le veut la règle à ce jeu de hasard, le gros lot va être proposé avec un million d'euros supplémentaires lors du prochain tirage. Avis aux amateurs, il est dès à présent possible de tenter sa chance !