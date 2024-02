Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 16 février 2024, 64 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Pour ce nouveau tirage Euromillions, les joueurs peuvent espérer remporter jusqu'à 64 millions d'euros. Serez-vous l'élu du jour ?

Comme chaque vendredi soir de l'année, qu'il pleuve, qu'il fasse beau ou qu'il vente, la Française des jeux, FDJ pour les intimes, propose un tirage de l'Euromillions. Ce 16 février 2024, 64 millions d'euros sont en jeu. Une somme qu'il sera possible de contempler sur votre compte bancaire à la condition que vous trouviez les résultats de l'Euromillions ce vendredi soir (ou que vous soyez déjà plein aux as, bien sûr). Pour le commun des mortels qui ne possède pas autant sur un livret A, il est possible de participer au tirage jusqu'à 20h15.

Et si vous jouiez au Loto samedi ? Les fidèles de l'Euromillions et les habitués des grosses cagnottes pourraient en effet se laisser séduire par le tirage du Loto de ce 17 février. Le jackpot spécial Saint-Valentin n'a pas fait de grand vainqueur mercredi. Résultat, ce sont désormais 11 millions d'euros qui sont en jeu. Quand on sait qu'il y a sept fois plus de chances de trouver le résultat gagnant du Loto que celui de l'Euromillions, on aurait tort de s'empêcher de jouer ! Et force est de reconnaître que 11 millions d'euros restent tout de même une sacrée somme qui devrait amplement permettre de couvrir ses dépenses quelque temps. Gardez toutefois en tête qu'au tirage du Loto, vous n'avez qu'une chance sur plus de 19 millions de trouver les résultats, ce qui reste finalement très peu.