Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 20 février 2024, 73 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Le tirage de l'Euromillions propose, ce mardi 20 février, 73 millions d'euros aux vainqueurs. Les résultats seront connus vers 22 heures.

Après la grande victoire d'un joueur ayant tenté sa chance dans le Rhône lundi, à l'occasion du tirage du Loto, la semaine va-t-elle se poursuivre avec un nouveau tirage gagnant ce mardi ? Le tirage de l'Euromillions promet 73 millions d'euros à l'éventuel vainqueur. C'est nettement plus que les 12 millions d'euros remportés la veille au Loto, mais les joueurs auront besoin de davantage de chance pour empocher une telle somme. En ne jouant qu'une combinaison, les participants du tirage ont en effet une chance sur plus de 139... millions de trouver le bon résultat de l'Euromillions. Mais comme dit le dicton, qui ne tente rien n'a rien !

Mercredi, retour à un tirage plus classique. La Française des jeux ne proposera qu'une "petite" cagnotte de deux millions d'euros à l'occasion de son deuxième tirage Loto. La semaine se poursuivra avec un nouveau tirage EuroDreams jeudi. Cette fois-ci, il sera possible de remporter non pas un gros jackpot, mais une sorte de rente. Le grand vainqueur, s'il y en a un, pourra espérer recevoir jusqu'à 20 000 euros par mois pendant trente ans ! Il est dès à présent possible de participer à ces deux tirages.