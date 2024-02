Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 22 février 2024 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Les résultats du tirage EuroDreams seront connus vers 22 heures.

Imaginez la vie avec 20 000 euros qui tomberaient chaque mois pendant trente ans. Et ce, sans rien faire. Plus besoin de se lever pour aller travailler, ou alors votre salaire servirait avant tout d'argent de poche. Plus besoin non plus de faire des économies pendant des mois pour refaire sa salle de bain ou acheter une nouvelle voiture. Trop beau pour être vrai ? Pour le commun des mortels, c'est une évidence. Mais la Française des jeux a récemment lancé une nouvelle loterie qui permet régulièrement à un participant d'empocher non plus un énorme pactole une seule et unique fois, mais une sorte de rente mensuelle de 20 000 euro versée pendant trois décennies. Elle s'appelle EuroDreams. Un tirage est organisé chaque lundi et chaque jeudi. Le résultat EuroDreams du jour sera communiqué ci-dessous :

Tirage EuroDreams 22/02/24

Pour participer au tirage EuroDreams, rien de bien compliqué. Il suffit de vous rendre dans un point de vente FDJ ou directement sur le site ou l'application de la Française des jeux. Moyennant 2,50 euros, vous pourrez valider une combinaison composée de six chiffres et un numéro Dream. Attention, vous avez jusqu'à 20h15 le jour du tirage pour valider votre grille. Ensuite, il faut faire preuve de patience et attendre le tirage et les résultats généralement livrés en fin de soirée, vers 22 heures donc. Notons également qu'il s'agit d'une loterie. Tous vos espoirs de sortir gagnant de ce tirage reposent uniquement sur votre chance du moment et uniquement votre chance. Ne comptez donc pas trop sur une victoire si vous avez des factures à payer avant la fin du mois...