Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 23 février 2024, 17 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Le tirage Euromillions de ce vendredi propose 17 millions d'euros. Qui trouvera les résultats ?

Fin de semaine plutôt tranquille du côté de l'Euromillions. Le tirage de ce vendredi soir propose une cagnotte de 17 millions d'euros. Avis aux amateurs. Il est possible de tenter sa chance comme chaque mardi et chaque vendredi jusqu'à 20h15. La grille est vendue 2,50 euros. Il suffit de cocher cinq chiffres compris entre 1 et 50 et deux numéros étoile parmi les 12 disponibles. Le plus dur sera de patienter jusqu'à l'heure du tirage de l'Euromillions, prévu vers 21h30.

Pour les prochains tirages à venir, sachez que, samedi, il sera possible de participer au tirage du Loto. Celui-ci propose trois millions d'euros. Une cagnotte qui sera potentiellement de deux ou de quatre millions d'euros lundi, en fonction des résultats de samedi. En effet, si grand gagnant il y a, les compteurs seront remis à zéro, ou plutôt à deux millions d'euros, le jackpot devant être au minimum de ce montant lors d'un tirage du Loto. En revanche, s'il n'y a pas de gagnant du rang 1 samedi, le gros lot sera remis en jeu avec un million d'euros de plus lundi, soit quatre millions. En parallèle, lundi encore, un nouveau tirage EuroDreams sera organisé. Jeudi soir, un heureux participant du tirage, qui avait tenté sa chance en France, est parvenu à remporter 2 000 euros par mois pendant... cinq ans. De quoi bien arrondir ses fins de mois pendant les cinq prochaines années !