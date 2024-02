Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 27 février 2024, 26 millions d'euros en jeu

EUROMILIONS. Vingt-six millions d'euros peuvent être remportés ce mardi soir au tirage Euromillions. Mais aurez-vous suffisamment de chance pour parier les bons résultats ?

Début de semaine en douceur à la Française des jeux. Après un tirage du Loto qui proposait la plus petite cagnotte qui puisse être mise en jeu lundi, voilà la cagnotte de l'Euromillions qui atteint tout juste les 26 millions d'euros. Certes, la somme reste colossale. Mais pour un tirage Euromillions, il s'agit du deuxième plus petit jackpot qui puisse être proposé aux joueurs, le gros lot minimal étant de 17 millions d'euros. Bref, la participation devrait être moindre. Une bonne chose toutefois pour ceux qui oseront quand même valider leur(s) grille(s) avant 20h15. Et pour cause, il y aura quoi qu'il arrive un code My Million qui sera tiré au sort. Et qui dit moins de participants, dit moins de codes en lice et donc plus de chance de voir le sien sortir ! Rappelons que ce code permet à un joueur de remporter un million d'euros, indépendamment de de la combinaison cochée dans l'espoir d'empocher le jackpot, et ce, lors de chaque tirage Euromillions.

Comment participer à un tirage de l'Euromillions ? C'est très simple. Première chose à faire : se poser et analyser sa chance du moment. Car soyons réaliste, ce n'est pas l'instinct qui permet à qui que ce soit de trouver le résultat du jour. Ensuite, se rendre dans un point de vente FDJ ou directement sur l'application ou le site internet. Là, il vous suffira de cocher au minimum cinq chiffres compris entre 1 et 50 et deux numéros étoile parmi les 12 existants. N'oubliez pas de valider votre ou vos grilles avant 20h15. Après, il sera trop tard ! Le plus dur est généralement de patienter jusqu'au tirage qui se tient entre 21h et 21h30. À moins que ce ne soit le fait de découvrir que… ce n'était pas le grand jour ?