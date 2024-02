Résultat Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 28 février 2024 [EN LIGNE]

LOTO. Avez-vous remporté la cagnotte du jour ? Le tirage du Loto vient de révéler les résultats.

Qui dit mercredi dit tirage du Loto à la Française des jeux. Ce 28 février 2024 n'y a pas coupé. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse beau soleil, chaque lundi, mercredi et samedi, les joueurs du Loto peuvent tenter de remporter au minimum deux millions d'euros lors d'un nouveau tirage. Ce mercredi soir, trois millions d'euros étaient en jeu. On sait à présent que personne ne les a remportés. Quatre millions d'euros ont en effet été remis sur la table pour le prochain tirage. Mais peut-être êtes-vous l'heureux chanceux qui a trouvé les cinq bons chiffres, mais pas le numéro Chance ? Il ou elle remporte 168 367,80 euros.

Tirage du 28/02/2024 2 - 27 - 38 - 43 - 46 Chance : 3

Joker+ 9 852 154

Option 2nd tirage : 8 - 24 - 29 - 33 - 39

10 codes gagnants : A 2269 0820 - B 4037 5702 - B 8325 2012 - C 3547 1734 - H 7851 0498 - J 0720 3256 - U 2121 7964 - U 4961 6406 - V 7019 2446 - W 5883 3391

Samedi, les participants auront jusqu'à 20h15 pour valider leurs grilles. Le tirage du jour aura lieu dans la foulée, vers 20h45. Il est généralement diffusé sur la chaîne télévisée TF1 après le JT de 20 heures. Tous les résultats du Loto seront en tout cas retranscrits sur Linternaute et le site de la FDJ vers 21 heures. Pour ceux qui jugeraient que quatre millions d'euros ne valent pas le coup, sachez que la FDJ et ses homologues européens proposent 39 millions d'euros vendredi à l'occasion du tirage de l'Euromillions. Il est dès à présent possible de tenter sa chance. À noter toutefois qu'il est plus difficile de remporter un tirage de l'Euromillions qu'un tirage du Loto, la grille de l'Euromillions permettant davantage de combinaisons que celle du Loto. De même, la combinaison de base est vendue 2,50 euros, soit 30 centimes de plus que celle du Loto. À voir donc si le jeu en vaut plus la chandelle…