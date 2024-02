Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 29 février 2024 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Avez-vous remporté le tirage EuroDreams du jour ? Les résultats sont à retrouver sans plus attendre un peu plus bas dans cette page…

Comme chaque jeudi, les adeptes des loteries pouvaient tenter de remporter 20 000 euros par mois pendant trente ans. C'était en tout cas la promesse du tirage de l'EuroDreams qui vient de rendre son verdict. On sait malheureusement qu'il n'y a pas eu de grand vainqueur. Cependant, un joueur ayant tenté sa chance dans un autre pays européen est parvenu à trouver les six chiffres de la combinaison gagnante, mais pas le numéro Dream. Suffisant néanmoins pour empocher 2 000 euros par mois pendant… cinq ans ! Pour trouver les premiers gagnants en France, il faut regarder au rang 3. 49 grilles ont en effet été cochées de cinq des six bons chiffres. Leurs propriétaires remportent ainsi 126,10 euros chacun.

Tirage EuroDreams 29/02/2024

10 - 11 - 21 - 31 - 38 - 40 et le N°Dream 1

Prochain rendez-vous, lundi. Comme pour chaque tirage du Loto, de l'Euromillions ou de l'EuroDreams, les participants auront jusqu'à 20h15 pour valider leur grille. À noter que ceux qui souhaiteraient augmenter leur chance de devenir "rentier" durant les trois décennies qui se profilent peuvent valider plusieurs combinaisons et grilles. Attention tout de même, si une combinaison coûte 2,50 euros, l'ajout de chiffres supplémentaires sur une grille peut vite faire grimper son prix. Ainsi, comptez cinq euros pour un deuxième numéro Dream, et 17,50 euros pour une grille sur laquelle sept chiffres et un numéro Dream sont cochés. Il va de soi qu'il n'est pas possible de contracter un prêt auprès de votre banque pour acheter une grille où tous les chiffres seraient cochés. Au maximum, un joueur peut en effet cocher neuf chiffres et trois numéros Dream. Coût de la grille : 630 euros. Reste à savoir si le jeu en vaut toujours la chandelle…

Dernièrement, le tirage de l'EuroDreams a fait un heureux gagnant en France. Comme le rapporte BFM DICI, à l'occasion du tirage organisé le 8 janvier dernier, un joueur ayant tenté sa chance au tabac Le Havane à Briançon a remporté 2 000 euros par mois pendant cinq ans, soit la coquette somme de 120 000 euros. L'heureux élu n'était en effet pas parvenu à parier sur toute la combinaison gagnante du jour, ce qui lui aurait permis d'empocher les fameux 20 000 euros par mois pendant trente ans. Il lui manquait le numéro Dream. Il n'en reste pas moins que ce gain devrait grandement arrondir ses fins de mois pour les cinq prochaines années !