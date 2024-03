La date de début du ramadan n'est plus du tout établie comme avant, voici ce qui a changé

Quand débute le ramadan ? Pendant des années, la décision du CFCM était prise à l'issue d'une "nuit du doute". Les choses ont changé, les dates du ramadan ne sont plus fixées comme avant.

Le mois du ramadan est le plus important de l'année pour les musulmans, surtout pour ceux qui respectent le jeûne et les interdits. Il est donc important pour eux de savoir quand exactement le ramadan commence. Et cela peut paraître curieux, mais la manière d'établir la date de début du mois du jeûne a considérablement changé en France ces trois dernières années. Pour comprendre ce qu'il s'est passé, il faut bien avoir en tête ceci : les dates du ramadan sont fixées selon le calendrier lunaire islamique, qui est basé sur les phases de la lune. Le mois du ramadan - comme tous les autres mois - débute dans ce calendrier avec l'apparition de la nouvelle Lune.

Or deux méthodes coexistent pour établir l'apparition de la nouvelle Lune. La première repose sur l'observation visuelle de l'astre dans le ciel, réalisée par des autorités religieuses ou des comités spécifiques. Ceux-ci se réunissent traditionnellement lors de la "nuit du doute", pour établir cette observation. Si le croissant de Lune est visible dans ciel à l'oeil nu, alors le ramadan commence le lendemain. Dans le cas contraire, il commence le jour suivant. L'autre méthode est dite "scientifique", elle repose sur des calculs astronomiques techniques et fiables, pour prédire les phases de la lune et donc fixer les dates du ramadan à l'avance. Ces calculs peuvent être basés sur des logiciels modernes et étaient jusque-là mis en avant uniquement par des associations de musulmans assez marginalisées.

En France, jusqu'en 2022, les musulmans de France suivaient les directives du Conseil français du culte musulman (CFCM), entité qui faisait autorité. Le CFCM fixait les dates du ramadan après l'observation du ciel, effectuée chaque année à la Grande mosquée de Paris, avec l'ensemble des fédérations musulmanes représentatives de cette religion en France, lors de "la nuit du doute". Mais des dissensions internes très fortes au sein de ses représentations ont tout changé. Le CFCM et les instances de la Grande mosquées de Paris ont rompu les liens. Et le grand rendez-vous de l'observation du ciel n'est plus du tout ce qu'il était.

Le CFCM a tout d'abord changé radicalement de position : selon le conseil, la bonne méthode pour fixer la date du ramadan est bien la méthode astronomique désormais. D'ailleurs, un communiqué du CFCM du 14 février indique de manière définitive que le ramadan 2024 débute le lundi 11 mars et que la science est très claire sur le sujet.

La Grande Mosquée de Paris, associée à d'autres organisations représentatives du culte musulman, continue d'organiser une nuit du doute pour observer à l'oeil nu l'apparition de la Lune. Mais elle aussi a changé de position. Désormais, cette observation n'est plus du tout aussi fondamentale qu'auparavant, mais s'inscrit davantage dans une forme de coutume et fait office de confirmation. "La Grande Mosquée de Paris reste profondément attachée à cette tradition qui illustre l'unité des musulmans dans la préparation du mois béni de Ramadan", justifie-t-elle d'ailleurs cette année dans un communiqué, ajoutant qu'en réalité, est bien prise en compte la méthode du CFCM, précisant que "la commission religieuse prendra en considération en premier lieu l'observation visuelle de la nouvelle lune sans exclure les résultats des calculs astronomiques". Puisqu'un consensus est recherché, il est vraisemblable que le date du 11 mars soit bien retenue comme premier jour du ramadan 2024 en France.