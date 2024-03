Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 7 mars 2024 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Les résultats du tirage de l'EuroDreams sont connus. Y a-t-il un vainqueur ? Est-ce vous ?

Il y a eu un vainqueur ! Ce jeudi 7 mars 2024, à l'occasion d'un nouveau tirage EuroDreams organisé par la Française des jeux et ses homologues européens, un participant (ou une participante) est parvenu(e) à parier sur les bons résultats du jour. Mais que ceux qui ont tenté leur chance en France ne se réjouissent pas trop vite. Il semble en effet que la grille gagnante, qui va donc permettre à un joueur de recevoir 20 000 euros par mois pendant trente ans, n'ait pas été validée en France… Découvrez sans plus attendre la combinaison du jour !

Tirage EuroDreams du 07/03/2024

13 - 15 - 23 - 31 - 35 - 39 et le N°Dream 1

Si vous n'êtes pas parvenu à trouver tous les résultats de l'EuroDreams, sachez qu'il est aussi possible que vous ayez empoché 2 000 euros par mois pendant cinq ans en trouvant au moins les six chiffres de la combinaison, sans le numéro Dream donc. Pour la suite des gains, il s'agit à chaque coup d'une somme versée en une seule et unique fois. Comptez près de 100 euros si vous avez mis la main sur cinq des six bons chiffres, une quarantaine d'euros pour quatre, un peu plus de 5 euros pour trois chiffres découverts et 2,50 euros, soit le remboursement de votre grille, si vous avez découvert deux chiffres de la combinaison. À noter que les chiffres sont ceux compris entre 1 et 40, et que le numéro Dream n'est utile pour gagner quelque chose que si vous avez déjà les six autres chiffres.