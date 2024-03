Journée internationale des droits des femmes, en direct : que réserve la grève du 8 mars ?

Ce 8 mars 2024, journée internationale des droits des femmes, s'annonce riche d'évènements en France entre grèves et cérémonie de scellement de l'IVG.

L'essentiel Ce vendredi 8 mars 2024 célèbre la journée internationale des droits des femmes.

Un appel à la grève a été lancé par le collectif #grèveféministe, des syndicats et de nombreuses organisations. Les Françaises sont encouragées à faire grève toute la journée aussi bien au travail qu'à la maison. Plus de 160 mobilisations sont prévues ce vendredi en France.

Ce 8 mars 2024 marque aussi l'entrée officielle de l'IVG dans la Constitution avec une cérémonie ouverte au public place Vendôme à 12h.

En direct

11:30 - Elisabeth Borne évoque le sexisme en politique Sur RTL dont elle était l'invitée ce vendredi matin, l'ancienne Première ministre est revenu sur le problème du sexisme en politique. Elisabeth Borne a déclaré : " En politique, les hommes ont tout intérêt à imposer des codes masculin, ça élimine la concurrence". Comme elle l'explique, son ancienne fonction lui a permis de "mesurer assez souvent qu'il reste du chemin pour l'égalité entre les femmes et les hommes." Avant d'ajouter : "Ça reste vrai dans les entreprises, dans les sciences et en politique, il y a encore beaucoup de clichés". Celle qui a été la deuxième femme Première ministre dans l'histoire de la France et qui avait dédié son discours de politique générale "à toutes les petites filles" a déploré qu'aucune femme n'a été envisagée pour la remplacer après son départ de Matignon. 11:00 - Pour Marylise Léon "Le féminisme c'est tout les jours toute sa vie" Invitée sur France 2 ce vendredi matin, Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT, a expliqué pourquoi le syndicat a décidé de se joindre à la grève du 8 mars. Elle a déclaré : " Récemment on n'avait pas appelé à la grève pour cette journée du 8 mars, nous le faisons en 2024 parce qu'il y a des éléments à travailler avec le gouvernement, avec les employeurs, et que cette année c'est une année exceptionnelle" avant de préciser "on sera dans les défilés". Elle en a aussi ajouté : "On constate qu'il y a encore toujours autant de difficultés des femmes d'accéder à des postes à responsabilité, les écarts salariaux demeurent encore importants" et a souligné "un écart de 24% de salaire entre les hommes et les femmes". Elle a rappelé que "le féminisme est un combat qu'il faut mener tous les jours". 10:28 - Où manifester ce 8 mars 2024 En cette journée de grève, le collectif #grèveféministe et les organisations syndicales CFDT, CGT, UNSA, FSU et Solidaires appellent les femmes à faire grève ce vendredi et des manifestations sont prévues dans toute la France. A Paris le départ est prévu à 14h place Gambetta en direction de la place de la Bastille. A Lyon, arrivée prévue dès 12h30 place Jean-Macé pour un pique-nique et un atelier pancartes avant le début de la manifestation prévue à 14 h. A Marseille, deux rassemblements sont prévus, l'un débutera à 10 h place du Général de Gaulle et l'autre à 14 h depuis les escaliers de la gare Saint-Charles. A Lille, le cortège s'élancera à 13 h 30 depuis la place de la République. A Bordeaux les manifestants sont attendus à 12 h place de la Victoire. Et à Toulouse une manifestation est prévue à 14 h place du Capitole, avec un atelier pancartes dès 11 h.

En savoir plus

Le 8 mars est un rendez-vous annuel pour toutes les femmes dans le monde. Si tous les ans la Journée internationale des droits des femmes est une date marquées par de nombreuses manifestations en France comme ailleurs, ce 8 mars 2024 promet d'être particulier.

Le collectif #grèveféministe avait lancé dès la mi-février un appel à la grève "du travail, des tâches domestiques et de la consommation". Afin de souligner les inégalités dont les femmes sont victimes, le collectif souhaite que ces dernières cessent toute activité ce vendredi. L'appel du collectif a été suivi et repris par cinq syndicats (CFDT, CGT, UNSA, FSU et Solidaires) et plus de 160 mobilisations sont prévues ce vendredi dans toute la France.

A Paris, une manifestation est prévue à 14h place Gambetta dans le 20e arrondissement en direction de la place de la Bastille. A Lyon, les manifestants sont invités dès 12h30 place Jean-Macé pour un pique-nique et un atelier pancartes avant le début de la manifestation prévue à 14 h. Pour la ville de Marseille, deux rassemblements sont prévus. Un premier débutera à 10 h place du Général de Gaulle et un deuxième partira à 14 h depuis les escaliers de la gare Saint-Charles. Dans le nord, à Lille, le cortège s'élancera à 13 h 30 depuis la place de la République. D'autres villes sont également concernées. Comme Bordeaux où les manifestants sont attendus à 12 h place de la Victoire. Ou encore Toulouse avec une manifestation prévue à 14 h place du Capitole, avec également un atelier pancartes dès 11 h.

L'IVG mis à l'honneur ce 8 mars 2024

Mais cette année, le 8 mars s'accompagne d'un autre évènement symbolique très attendu : l'entrée officielle de la liberté de recourir à l'avortement dans la Constitution française. Après le vote de la loi constitutionnelle ce lundi 4 mars par le Parlement rassemblé en Congrès à Versailles, une cérémonie de scellement est prévue ce vendredi sur la place Vendôme, à Paris.

Cet évènement aura lieu au ministère de la Justice et sera ouvert au public. Sur son compte X ce lundi, le président Emmanuel Macron a donné rendez-vous au public à 12h, place Vendôme. Un discours du président est attendu à 12h10 selon BFMTV, avant le début de la cérémonie prévu à 12h40. Comme l'indique le média tout les parlementaires ont été conviés à cette cérémonie menée par le président et le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti.

L'idée de dédier une journée par an à la lutte pour les droits des femmes remonte au XIXe siècle. Mais il faut attendre 1977 pour que ce projet se concrétise. Cette année-là, l'ONU instaure officiellement une journée internationale consacrée aux droits des femmes où sont organisés des évènements et manifestations en leur faveur partout dans le monde. L'origine du 8 mars en particulier reste assez floue. En France, le premier "8 mars" remonte à 1975, lorsque le Mouvement de libération des femmes (MLF) se rassemble pour manifester contre l'Année internationale de la femme. Un concept mis en place par l'ONU mais mal reçu par de nombreuses militantes féministes qui y voient une récupération de leur cause. Cette date sera finalement choisie officiellement en 1982 après la demande du MLF auprès du président François Mitterrand.