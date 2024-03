Journée internationale des droits des femmes 2024 : quelles manifestations prévues en France ?

JOURNEE DE LA FEMME. La Journée internationale des droits des femmes est une journée de sensibilisation et de mobilisation sur l'égalité entre les hommes et les femmes.

[Mis à jour le 8 mars 2024 à 08h44] La journée internationale des droits des femmes tombe ce vendredi 8 mars 2024. Cette édition 2024 sera évidemment marquée en France par l'IVG et le combat pour le droit des femmes à interrompre une grossesse, quelques jours après l'adoption de l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Plus de 160 manifestations doivent par ailleures être organisées en France, dont une à Paris avec un départ prévu à 14 heures depuis la place Gambetta et en direction de la place de la Bastille. Des cortèges sont également prévus à Marseille, Lille, Rennes, Nantes ou Bordeaux.

A Paris, la journée sera également marquée par deux événements dont la remise du prix Simone Veil 2024. Ce "prix de la République française pour l'égalité entre les femmes et les hommes" sera remis par Stéphane Séjourné, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Puis le président de la République Emmanuel Macron doit s'exprimer place Vendôme lors d'une cérémonie de scellement de l'inscription de l'IVG fans la Constitution. Un hommage à dix femmes "qui ont contribué par leur combat à la loi constitutionnelle" est prévu selon l'Elysée.

Depuis la création de cette journée en 1977 par l'ONU, un thème est déterminé chaque année par l'organisation. Cette année, cette thématique est résumée par la formule "Investir en faveur des femmes : accélérer le rythme". L'Organisation des Nations Unies vise ainsi notamment une meilleure indépendance économique des femmes à travers cinq points : ressources, emploi, temps, sécurité et droits.

Le choix du 8 mars comme date dédiée aux droits des femmes nous vient quant à lui de la Russie communiste. En 1921, Lénine initiait déjà le 8 mars comme celle de la "Journée internationale des femmes", en mémoire de la première manifestation à avoir lancé la Révolution russe, en 1917. Cette année-là, les ouvrières russes avaient décidé de se mettre en grève le dernier dimanche du mois de février afin de revendiquer "du pain et la paix". C'était le 23 février, mais dans le calendrier julien... La date deviendra le 8 mars dans notre calendrier grégorien. Il faudra attendre 1977, en pleine séquence de détente entre les blocs de l'Est et de l'Ouest pendant la Guerre froide, pour que les Nations Unies adoptent ce jour du calendrier après avoir hésité entre plusieurs dates, comme celle du 19 mars, souvenir des premiers défilés aux Etats-Unis en 1911.

Si les Nations Unies ont officialisé cette célébration (et sa date) en 1977 et qu'elle a été instaurée en France en 1982 par le Président François Mitterrand, l'origine de la Journée de la femme, devenue "Journée des droits des femmes", est à chercher plus loin dans le temps : à l'époque de la lutte des ouvrières pour de meilleures conditions de travail, et de celle des suffragettes pour le droit de vote, soit dans la première partie du XXe siècle. En 1957, le journal l'Humanité saluait le centenaire du 8 mars 1857, ce jour où "les ouvrières de l'habillement de la ville de New-York s'en allèrent défiler dans les rues, comme des hommes, portant pancartes et banderoles" pour des meilleures conditions de travail et le respect de leur dignité. En 1908, le 21 juin cette fois, c'était au tour de 250 000 suffragettes de réclamer le droit de vote des femmes à Londres. Une fin de 19e - début de 20e siècle au goût d'émancipation qui allait favoriser l'émergence de la Journée internationale du droit des femmes, des décennies plus tard. La première Journée internationale de la femme a eu lieu le 19 mars 1911 (en Europe et aux Etats-Unis) et plaidait déjà pour plus de droits.

Le vote des femmes. Affiche éditée par "l'Union Fraternelle des Femmes". Paris, 1925. © COLLECTION YLI / SIPA

Après la signature de la charte des Nations Unies à San Francisco en 1945 pour proclamer l'égalité des sexes comme droit fondamental, les manifestations se multiplient une fois par an dans le monde entier pour l'égalité hommes-femmes. Ces journées sont aussi l'occasion de bilans, notamment en chiffres, sur la situation du moment. Des associations de militantes en profitent également pour célébrer les récents acquis comme pour faire entendre les revendications qui restent à l'ordre du jour.