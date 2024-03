Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 8 mars 2024, 63 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Pour ce tirage de l'Euromillions, les joueurs peuvent tenter de remporter jusqu'à 63 millions d'euros. Avis aux amateurs.

Le tirage de l'Euromillions propose une cagnotte de 63 millions d'euros ce vendredi 8 mars 2024. Comme lors de chaque tirage qui a lieu chaque mardi et vendredi, tout au long de l'année, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il fasse beau, il est possible de valider sa ou ses grilles jusqu'à 20h15. Le tirage devrait avoir lieu vers 21 heures, pour une diffusion des résultats de l'Euromillions vers 21h30 environ. Avis aux amateurs, la grille de base est vendue 2,50 euros. La combinaison gagnante ainsi que le code My Million seront dévoilés ici même dans la foulée.

Le saviez-vous ? Samedi, la Française des jeux proposera sept millions d'euros aux participants du tirage du Loto. Une somme qui pourrait être remise en jeu lundi, avec un million d'euros supplémentaires, si personne ne trouve les résultats. Lundi sera également organisé un nouveau tirage de l'EuroDreams. Les joueurs pourront espérer remporter jusqu'à 20 000 euros par mois pendant... trente ans ! De quoi envisager l'avenir plus sereinement, c'est certain !