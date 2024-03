Ramadan : France, Algérie, Maroc, Tunisie… Des dates et horaires différents pour le rite musulman

Pourquoi est-ce que tous les musulmans du monde ne commencent pas le ramadan le même jour ? Quid de l'heure de début et de fin du jeûne, qui évolue chaque jour d'un pays à l'autre ?

Les musulmans pratiquants s'apprêtent, comme chaque année au début du neuvième mois de l'année du calendrier hégirien, appelé ramadan, à entamer leur mois de jeûne. Mais le calendrier hégirien, également dit islamique, est un calendrier lunaire synodique, et non solaire, comme notre calendrier grégorien. De ce fait, chaque année, le début du mois de ramadan survient une dizaine de jours plus tôt dans notre calendrier. Ainsi, alors que le mois du jeûne avait commencé le 22 mars en 2023, il devrait débuter le 11 ou le 12 mars cette année.

Mais là encore, la date varie quelque peu d'un pays à l'autre. Si généralement les autorités religieuses s'harmonisent entre elles dans un même État, le choix de la date dépendant de l'observation de la lune pour beaucoup, il n'est pas rare qu'un pays commence un jour et un autre le suivant. En somme, la date du début du mois de ramadan ne sera rendue officielle dans la plupart des pays du globe qu'après la nuit du doute. Lors de celle-ci, les autorités religieuses tenteront, aux quatre coins du globe, d'apercevoir la nouvelle lune qui marque le début du ramadan. Notons que si, dans certains pays, des calculs astronomiques permettent d'acter bien en amont la date du début du mois de jeûne, dans la plupart, la traditionnelle observation de la lune est toujours respectée.

Quid des horaires ? Vous vous en êtes peut-être déjà rendu compte en voyageant, le Maghreb étant plus près de l'équateur que la France, en été, au-delà du changement d'heure, le soleil se couche bien plus tôt à Tataouine qu'à Paris, quand en Islande il ne se couche presque pas ! Le début du jeûne et la fin du jeûne étant fixés à l'heure du lever et du coucher du soleil, les horaires durant lesquels les musulmans pratiquants ne doivent, entre autres, ni boire ni manger varient donc là encore d'un pays à l'autre, et même d'un jour à l'autre ! En effet, avec les journées qui s'allongent au printemps, chaque jour du ramadan qui passe sera plus long que le précédent. Attention également en France au changement d'heure, prévu le 31 mars et qui devrait tout chambouler !