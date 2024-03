Ramadan : attention, le calendrier change cette année ! Des horaires de prières et de repas très différents pour les musulmans

En 2024 le ramadan change de date, de même que les horaires qui déterminent le début et le fin du jeûne quotidien ainsi que les prières.

Chaque année la même question revient : quand le mois du ramadan commence-t-il ? Et tous les ans la réponse change § Le ramadan de 2024 ne fera pas exception à la règle. Si une date a d'ores et déjà été fixée par le Conseil français du culte musulman (CFCM), celle-ci doit encore être confirmée par l'observation du ciel lors de la Nuit du doute organisée à la Grande Mosquée de Paris ce dimanche 10 mars. C'est la présence du premier croissant de lune dans le ciel qui déterminera si les musulmans qui pratiquent le ramadan doivent débuter le jeûne le 11 ou le 12 mars.

Mais pourquoi les dates du mois du ramadan diffèrent-elles d'une année sur l'autre ? Tout simplement à cause des différents cycles mensuels entre le calendrier hégirien, utilisé par la tradition islamique, et le calendrier grégorien communément utilisé en Occident. Alors que le calendrier occidental se calque sur le cycle solaire et compte des mois de 30 ou 31 jours, sauf exception pour le mois de février, le calendrier musulman détermine le début et la fin de chaque mois en fonction du cycle de la lune qui ne dure que 29 à 30 jours.

Sur une année, le calendrier hégirien compte donc entre 10 et 12 jours de moins par rapport au calendrier grégorien. C'est cette différence qui explique le fait que tous les ans le mois du ramadan commence avec une dizaine de jours d'avance sur l'année précédente. Si le mois de jeûne commence autour du 11 mars en 2024, il avait commencé le 22 mars en 2023 et le 2 avril en 2022.

Il n'y a pas que les dates du ramadan qui changent année après année, les heures de début et de fin du jeûne quotidien ainsi que les heures de prières sont aussi différentes du précédent ramadan. Il n'est pas question de calendrier cette fois, mais toujours de physique. Ce sont les levers et couchers de soleil qui rythment le commencement et la rupture du jeûne, ainsi que certaines prières : celle de Fajr qui doit être faite à l'aube et celle de Maghreb prévue au coucher du soleil qui sonne la rupture du jeûne. Mais selon la période de l'année à laquelle arrive le mois de ramadan, les heures d'ensoleillement changent et logiquement celles des prières aussi.

Reste que les horaires restent plus difficiles à respecter tout au long du mois de ramadan, car elles continuent de changer jour après jour selon le cycle solaire. Heureusement, les musulmans s'astreignant au jeûne pourront se fier à une fourchette horaire. Par exemple en France, la première prière se décalera de quelques minutes chaque jour mais se fera toujours entre 5h et 6h du matin, tandis que la prière de rupture du jeûne ne fera qu'être progressivement repoussée au fil de mois passant de 19h à 20h30 environ. A noter que les horaires de prière et du jeûne de ramadan changent d'une ville à une autre, car selon qu'on se trouve à Marseille ou à Bordeaux, soit plus à l'est ou plus à l'ouest, les levers et les couchers de soleil seront différés de quelques minutes.