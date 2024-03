Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 12 mars 2024, 72 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Le tirage de l'Euromillions de ce mardi propose la coquette somme de 72 millions d'euros. Les résultats seront connus vers 21h30.

Le tirage Euromillions de ce mardi 12 mars 2024 devrait susciter les convoitises ! Soixante-douze millions d'euros sont sur la table. De quoi s'imaginer rentier jusqu'à la fin de ses jours ou partir vivre la belle vie sous les tropiques ! Mais devenir millionnaire, ça se mérite ! Et tout le monde ne pourra pas remporter une aussi belle somme ce mardi soir. L'heure du tirage venue, mieux vaudra donc se munir de ses grigris et autres porte-bonheur. En effet, en ne jouant qu'une combinaison, un joueur a une chance sur 139 838 160 d'obtenir sur le bon résultat de l'Euromillions. Mais après tout, qui ne tente rien n'a rien ! Comme lors de chaque tirage de l'Euromillions, il est possible de participer jusqu'à 20h15. Le My Million sera dévoilé vers 21 heures et la combinaison gagnante vers 21h30.

Bonne nouvelle ! Grand gagnant ou pas ce mardi soir, il sera toujours intéressant de participer au tirage suivant ! En effet, sans avoir avancé de raison précise à cela, la Française des jeux et ses homologues européens organisent vendredi un tirage exceptionnel de l'Euromillions. 130 millions d'euros seront à gagner ! Avis aux amateurs : il est dès à présent possible de tenter votre chance en participant à ce tirage, même si les résultats ne seront révélés que vendredi, bien entendu. Bon à savoir également, comme pour un tirage Euromillions classique, la grille, composée d'une combinaison de base, est vendue 2,50 euros.