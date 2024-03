Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 12 mars 2024 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Le tirage de l'Euromillions de ce mardi proposait la coquette somme de 72 millions d'euros. Les résultats sont enfin disponibles !

Le tirage Euromillions de ce mardi 12 mars 2024 a dû susciter les convoitises ! Soixante-douze millions d'euros étaient sur la table. De quoi s'imaginer rentier jusqu'à la fin de ses jours et partir vivre la belle vie sous les tropiques ! Mais devenir millionnaire n'est pas aussi facile que ce qui est inscrit sur le papier. En témoigne la répartition des gains du tirage du jour. Il apparaît que personne n'est en effet parvenu à trouver la totalité des résultats. Toutefois, deux grilles en Europe ont été cochées des cinq bons chiffres et d'un des deux numéros étoile, permettant à leurs propriétaires de remporter tout de même 285 832,30 euros. La première grille gagnante en France n'a en revanche été cochée que des cinq bons chiffres, et aucun des numéros étoile tirés au sort. Son ou sa propriétaire devrait quand même recevoir 33 401,80 euros.

Tirage du 11/03/2024 13 - 19 - 30 - 38 - 46 Etoiles : 4 - 12

MyMillion : MF 581 4895

Bonne nouvelle ! Sans avoir avancé de raison précise à cela, la Française des jeux et ses homologues européens organisent vendredi un tirage exceptionnel de l'Euromillions. 130 millions d'euros seront à gagner ! Avis aux amateurs : il est dès à présent possible de tenter votre chance en participant à ce tirage, même si les résultats ne seront révélés que vendredi, bien entendu. Bon à savoir également, comme pour un tirage Euromillions classique, la grille, composée d'une combinaison de base, est vendue 2,50 euros.