Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 15 mars 2024, 130 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Un tirage exceptionnel de 130 millions d'euros est mis en jeu ce vendredi soir à l'Euromillions. Mais trouverez-vous les résultats ?

Non, vous ne rêvez pas ! La Française des jeux et ses homologues européens jouent la carte de la générosité ce vendredi 15 mars 2024. Certes, ils ne devraient pas sortir vraiment perdant de cette histoire, car les participants devraient être nombreux. Il faut dire que la possibilité de remporter 130 millions d'euros ne laisse personne indifférent. Comme pour n'importe quel tirage Euromillions, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15, moyennant 2,50 euros. Le résultat du code My Million sera connu vers 21 heures. Dans tous les cas, une personne ayant tenté sa chance en France remportera un million d'euros. Quant à la combinaison gagnante, elle devrait être connue vers 21h30 environ.

Mais au fait, à quoi peuvent bien correspondre 130 millions d'euros ? Il s'agit en effet d'une somme colossale et la plupart des simples mortels que nous sommes a sûrement un peu de mal à visualiser... la chose. S'il semble acquis qu'en cas de victoire il sera sans aucun doute possible de nager dans une piscine remplie de pièces de un euro, tel oncle Picsou, concrètement, 130 millions d'euros, se sont aussi l'équivalent de 100 000 smic, soit 8 333 années de revenu minimal en perspective ! Pour les adeptes du 7ème Art, il s'agit également de 13,6 millions de places de cinéma. Et pour ceux qui sont plus "Team Netflix", de 6 500 000 mois du meilleur abonnement possible sur la plateforme de vidéo à la demande, soit de quoi assurer un abonnement à vous et vos descendants pendant les 541 666 prochaines années !