Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 19 mars 2024, 17 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Le tirage du jour promet 17 millions d'euros à celui ou celle qui parviendra à trouver les résultats de l'Euromillions.

Pour ce nouveau tirage de l'Euromillions, les joueurs peuvent espérer remporter jusqu'à 17 millions d'euros. Comme pour chaque rendez-vous fixé soit le mardi, soit le vendredi, les participants peuvent tenter leur chance jusqu'à 20h15, moyennant 2,50 euros. Peut-être aurez-vous autant de chance que le joueur qui a remporté, vendredi soir, le tirage exceptionnel de l'Euromillions qui proposait 130 millions d'euros. Pour remporter ce précédent tirage de l'Euromillions, il fallait avoir coché les chiffres suivants : 1 - 4 - 31 - 34 - 40 et les numéros étoile 4 et 5. Des chiffres qui pourront vous inspirer pour le tirage de ce mardi soir. Les résultats de l'Euromillions seront livrés ci-dessous vers 21h30 :

​​​​​​​Alors qu'à l'Euromillions, vos chances de remporter un jackpot sont de l'ordre d'une sur plus de 139 millions, sachez qu'au Loto, si le jackpot est nettement moins attractif, vos chances de devenir millionnaire sont plus importantes. Elles restent néanmoins d'une sur un peu plus de 19 millions. Et en ce moment, il semble que le gros lot commence à être plutôt intéressant au Loto justement. De quoi motiver les adeptes de l'Euromillions ? Sachez en tout cas que, mercredi, la Française des jeux proposera 12 millions d'euros pour son nouveau tirage du Loto.