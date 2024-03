Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 21 mars 2024 [EN LIGNE]

RESULTATS EURODREAMS. Les résultats du tirage de l'EuroDreams du jeudi 21 mars sont tombés. Découvrez la combinaison gagnante pour savoir si vous avez gagné.

Le tirage de l'EuroDreams du jeudi 21 mars 2024 est tombé. Personne n'a trouvé les six bons numéros et le numéro Dream. Cependant, une grille a été validée avec les six bons numéros permettant de gagner jusqu'à 2 000 euros par mois pendant cinq ans. Une rente non négligeable Toutefois, celle-ci n'a pas été validée en France. Découvrez sans plus attendre les résultats du jour.

Tirage EuroDreams du 21/03/2024

27 - 3 - 33 - 37 - 8 - 30 et le N°Dream 2

Si l'éventuel gagnant du rang 1 remporte une somme colossale par mensualités de 20 000 euros pendant trente ans, il est possible d'obtenir un gain de rang inférieur, et cela, dès deux bons numéros (hors n°Dream), précise la FDJ sur son site. Ainsi, si vous avez obtenu 4 bons numéros ainsi que le bon N°Dream lors du tirage, votre gain théorique est d'environ 40 euros. Un gagnant de rang 2, qui aurait trouvé les 6 bons numéros, mais pas le numéro Dream, peut espérer un gain de 2000 euros par mois pendant cinq ans. Contrairement aux autres jeux de la FDJ, comme l'Euromillions ou le Loto, l'EuroDreams ne promet pas de gagner une cagnotte d'un coup, mais une rente. Le prochain tirage de l'EuroDreams aura lieu lundi 25 mars.