Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 26 mars 2024, 39 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Ceux qui souhaiteraient tester leur chance ce mardi soir ont jusqu'à 20h15 pour participer au tirage de l'Euromillions du jour. Les résultats seront indiqués vers 21h30 sur cette page.

Le 8, le 11, le 23, le 32, le 44 et les numéros étoile 9 et 10 sortiront-ils à nouveau ce mardi soir ? Telle est la question alors que se profile le tirage de l'Euromillions. Trente-neuf millions d'euros sont en jeu. Ces chiffres ayant déjà été tirés au sort lors du précédent tirage, il semble difficilement concevable qu'ils ressortent ce 26 mars 2024. Mais après tout, comme dit le dicton, il ne faut jamais dire jamais. De même, il est tout à fait possible que certains d'entre eux soient encore tirés au sort. Pour résumer, tout est envisageable et seul votre instinct doit vous dicter le chemin. La chance fera le reste, ou pas ! Les résultats de l'Euromillions seront connus vers 21h30 et annoncés ici même. En attendant, libre à chacun de se laisser tenter.

Cette semaine, les regards sont davantage tournés vers le Loto que vers l'Euromillions. Et pour cause, la semaine a commencé sur les chapeaux de roues, avec 14 millions d'euros en jeu. Personne n'ayant trouvé les résultats du tirage de lundi, on sait que 15 millions d'euros seront en jeu mercredi, ce qui représente, pour ce jeu de hasard, une cagnotte importante. Pour rappel, le gros lot moyen remporté au Loto s'élève à cinq millions d'euros. Enfin, la semaine se terminera en beauté samedi, avec un tirage du Loto de 10 millions d'euros minimum. À l'occasion de Pâques, la Française des jeux propose un tirage exceptionnel. Le jackpot pourrait néanmoins être revu à la hausse si personne ne trouve les résultats du Loto mercredi.