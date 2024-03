Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 26 mars 2024 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Le tirage de l'Euromillions a rendu son verdict. Découvrez sans plus attendre tous les résultats de ce mardi 26 mars 2024.

Fallait-il avoir joué le 3 ? Le 27 ? Le 46 ou encore le 50 ? Le tirage de l'Euromillions de ce mardi 26 mars 2024 a eu lieu. On sait à présent quel est le code My Million qui a permis à un joueur ayant tenté sa chance en France de remporter un million d'euros, mais aussi quels sont les chiffres qui composent la combinaison gagnante du jour. Il semble cependant que personne n'est parvenu à remporter le jackpot de 39 millions d'euros. Une grille ayant été validée en France a tout de même été cochée des cinq bons chiffres et d'un des deux numéros étoile. Son ou sa propriétaire remporte 99 867,40 euros.

Tirage du 26/03/2024 2 - 13 - 14 - 26 - 29 Etoiles : 5 - 6

MyMillion : FM 038 5979

Cette semaine, les regards sont davantage tournés vers le Loto que vers l'Euromillions. Et pour cause, la semaine a commencé sur les chapeaux de roue, avec 14 millions d'euros en jeu. Personne n'ayant trouvé les résultats du tirage de lundi, on sait que 15 millions d'euros seront en jeu mercredi, ce qui représente, pour ce jeu de hasard, une cagnotte importante. Pour rappel, le gros lot moyen remporté au Loto s'élève à cinq millions d'euros. Enfin, la semaine se terminera en beauté samedi, avec un tirage du Loto d'au moins 10 millions d'euros. À l'occasion de Pâques, la Française des jeux propose un tirage exceptionnel. Le jackpot pourrait néanmoins être revu à la hausse si personne ne trouve les résultats du Loto mercredi.