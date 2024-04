Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 16 avril 2024 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Avec 106 millions d'euros en jeu ce soir, les participants ont dû être nombreux. Mais l'un d'eux est-il parvenu à trouver les résultats du tirage de l'Euromillions ?

La Française des jeux, FDJ pour les intimes, proposait ce mardi 16 avril 2024 un jackpot pour le moins alléchant ! 106 millions d'euros étaient en effet mis sur la table à l'occasion du tout premier tirage Euromillions de la semaine. Mais il semble que la chance n'ait pas été au rendez-vous. La FDJ indique déjà sur son site que près de 120 millions d'euros seront remis en jeu vendredi, lors du prochain tirage. Libre à chacun de (re)tenter sa chance ! En attendant, voici tout de même les résultats de l'Euromillions de ce 16 avril 2024 :

Tirage du 16/04/2024 22 - 29 - 31 - 39 - 46 Etoiles : 3 - 7

MyMillion : MX 883 5599

Vendredi, il sera possible, comme pour chaque tirage de l'Euromillions, de participer jusqu'à 20h15. Le résultat sera communiqué en deux temps. Vers 21 heures, TF1 annoncera le code My Million, qui permet à un joueur ayant tenté sa chance dans l'Hexagone de remporter un million d'euros. Ensuite, la Française des jeux communiquera vers 21h30 tous les résultats Euromillions du jour, My Million compris, sur sa page résultats. Le détail de la répartition des gains devrait en revanche mettre un peu de temps à arriver. Il est généralement dévoilé qu'en toute fin de soirée. Mais que les joueurs se rassurent, en cas de victoire, s'ils ont tenté leur chance via Internet, ils devraient recevoir très rapidement un mail, ou une notification de l'application FDJ, les informant de leur gain.