Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 19 avril 2024 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Le tirage tant attendu a eu lieu. Avez-vous parié sur les bons résultats de l'Euromillions ?

Le tirage de l'Euromillions de ce vendredi 19 avril 2024 promettait aux joueurs de finir la semaine en beauté ! Près de 120 millions d'euros étaient en jeu. Une somme alléchante qui n'a cependant pas trouvé preneur. En effet, la Française des jeux (FDJ) annonce d'ores et déjà sur son site que près de 133 millions d'euros seront remis en jeu lors du prochain tirage de l'Euromillions. Mais peut-être êtes-vous parvenu à découvrir une partie des résultats et, avec, à remporter un petit, ou même un gros, gain ? Voici sans plus attendre les résultats du jour :

Tirage du 19/04/2024 10 - 20 - 40 - 44 - 46 Etoiles : 1 - 3

MyMillion : DC 834 9863

Prochain rendez-vous, mardi ! Comment participer au tirage de l'Euromillions ? Rien de bien compliqué. Il suffit de se rendre dans un point de vente ou directement sur le site ou l'application FDJ. Là, le plus difficile est de déterminer quels sont les chiffres qui, selon vous, on le plus de chance de sortir lors du tirage et pourraient vous faire gagner. Il est important de surveiller sa montre, car au-delà de 20h15, il n'est plus possible de valider sa grille pour le tirage du jour. Ensuite, patience est maître mot jusqu'à, espérons-le, la victoire !