Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 28 mai 2024 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Pour les plus joueurs d'entre nous, la FDJ proposait ce mardi soir un tirage de l'Euromillions avec 48 millions à gagner. Les résultats sont désormais disponibles.

Fin du suspense. Le tirage de l'Euromillions de ce mardi 28 mai 2024, qui promettait à l'éventuel vainqueur de remporter 48 millions d'euros, a eu lieu. On sait à présent que personne n'a trouvé le résultat de l'Euromillions que ce soit en France ou dans l'un des autres pays européens qui participent au tirage. Dans l'Hexagone, les plus gros gains atteignent les 9 765,10 euros. Deux grilles avaient en effet été cochées des cinq bons nombres, mais pas des bons numéros étoile. Voici sans plus attendre le résultat du jour :

Prochain rendez-vous, vendredi. 61 millions d'euros seront remis en jeu. Vous redoutez de ne pas avoir assez de chance pour être le grand élu du jour ? Pourquoi ne pas participer au tirage du Loto demain, mercredi 29 mai. La Française des jeux propose en effet une belle cagnotte. Certes, pas aussi attrayante que le jackpot de l'Euromillions, mais quand on sait qu'en ne jouant qu'une grille, moyennant 2,20 euros contre 2,50 euros à l'Euromillions, vos chances sont de l'ordre d'une sur un peu plus de 19 millions, ça fait réfléchir ! Comme pour le tirage de l'Euromillions, il sera possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15 mercredi soir.