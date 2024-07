Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 9 juillet 2024 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Les résultats du tirage de l'Euromillions sont tombés. Avez-vous découvert la combinaison gagnante du jour ?

Le tirage de l'Euromillions vient de rendre son verdict. Il semble cependant que celui-ci ne sera pas du goût des participants du jour. En effet, personne n'a eu suffisamment de chance ce mardi 9 juillet 2024 pour mettre la main sur les bons résultats de l'Euromillions. Mais si aucun joueur n'est parvenu à devenir millionnaire, certains petits chanceux sont quand même parvenus à remporter un beau gain, en pariant sur une bonne partie du résultat gagnant de ce tirage Euromillions. Ainsi, deux grilles permettent ce soir à leurs propriétaires d'empocher 15 568,60 euros. Voici sans plus attendre la combinaison gagnante ainsi que le code My Million :

Tirage du 09/07/2024 6 - 15 - 19 - 28 - 39 Etoiles : 7 - 11

MyMillion : CC 517 0755

Pour ceux qui auraient raté le coche ce mardi soir, sachez qu'une cagnotte pour le moins intéressante sera proposée demain, mercredi 10 juillet. Et pour cause, le tirage du Loto spécial vacances, qui était mis en jeu vendredi 5 juillet, n'a pas été remporté. Ni vendredi ni samedi ni lundi. De fait, la Française des jeux propose de remporter, non plus les 13 millions d'euros initialement mis sur la table, mais bien la coquette somme de 16 millions d'euros.