Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 12 juillet 2024, 29 millions d'euros

EUROMILLIONS. Le tirage de l'Euromillions de ce vendredi 12 juillet propose 29 millions d'euros. Les résultats seront livrés vers 21h30.

Le tirage de l'Euromillions promet aux joueurs de remporter jusqu'à 29 millions d'euros. Pour y parvenir, ceux qui le souhaitent sont invités à cocher au moins cinq chiffres, entre 1 et 50, et deux numéros étoile, entre les 12 possibles. Il est possible de jouer jusqu'à 20h15. Au-delà, vous tenterez votre chance pour le tirage suivant. Les résultats seront dévoilés sur cette page vers 21h30.

Alors qu'à l'Euromillions, vos chances sont de l'ordre d'une sur plus de 139 millions, au Loto, un joueur qui ne parie que sur une combinaison classique à une chance sur un peu plus de 19 millions de trouver les résultats du jour. C'est quasiment sept fois plus de chances ! Mais cela s'explique du fait qu'en principe, la cagnotte de l'Euromillions est bien plus importante que celle du Loto. Or, samedi, la Française des jeux proposera 17 millions d'euros, une cagnotte particulièrement élevée pour cette loterie. Il sera possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15.