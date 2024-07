Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 25 juillet 2024 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Comme chaque jeudi, vous avez jusqu'à 20h15 pour tenter votre chance au tirage de l'EuroDreams.

Le tirage EuroDreams de ce 25 juillet 2024 propose comme chaque lundi et jeudi à l'éventuel vainqueur du jour de remporter jusqu'à 20 000 euros par mois pendant une trentaine d'années. Les participants ont jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance dans un point de vente ou directement sur le site internet de la Française des jeux, moyennant 2,50 euros minimum. Les résultats seront délivrés un peu plus tard dans la soirée, entre 21 heures et 22 heures.

Tirage EuroDreams 25/07/2024

Vous êtes plutôt grosse cagnotte empochée d'un coup d'un seul ? Le Grand Loto de Paris 2024, organisé demain soir, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, promet 15 millions d'euros à qui trouvera le résultat gagnant du jour. Mais ce n'est pas tout, les joueurs verront exceptionnellement leurs chances de remporter 20 000 euros, grâce à leur code LOTO, être multipliées. En effet, alors qu'en temps normal 10 codes sont tirés au sort, ce seront 100 codes qui seront mis en jeu demain. Petit revers de la médaille tout de même, au lieu de vendre sa grille 2,20 euros comme d'habitude, la Française des jeux a augmenté ses tarifs. En ne jouant qu'une combinaison classique, un joueur devra s'acquitter de 5 euros.