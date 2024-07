Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 31 juillet 2024 [EN LIGNE]

LOTO. Pour ce nouveau tirage Loto, la Française des jeux proposait quatre millions d'euros. Avez-vous trouvé les résultats ?

La répartition des gains dévoilée sur le site de la Française des jeux ce mercredi 31 juillet, à l'issue du tirage du Loto, est formelle : il n'y a pas eu de grand gagnant. Mais faute d'avoir trouvé la totalité des bons résultats du jour, peut-être êtes-vous parvenu à en découvrir une partie ? On sait, par exemple, que deux grilles avaient été cochées des cinq bons chiffres, mais pas du bon numéro Chance. Leurs propriétaires remportent tout de même 71 631,10 euros chacun. Découvrez sans plus attendre le résultat gagnant du Loto :

Tirage du 31/07/2024 3 - 25 - 45 - 47 - 49 Chance : 7

Joker+ 2 075 972

Option 2nd tirage : 12 - 21 - 41 - 43 - 49

10 codes gagnants : P 0787 6824 - B 1445 4615 - H 0136 4119 - R 3621 5394 - U 6878 0807 - D 6913 9068 - F 2468 3388 - Q 3262 0296 - M 3982 4910 - N 5230 1024

Prochain tirage, samedi. Cinq millions d'euros seront mis en jeu, de quoi envisager l'avenir plus sereinement, c'est certain ! Mais gardons tout de même à l'esprit que si remporter le jackpot du Loto était aussi facile, vous connaîtriez de nombreux millionnaires dans votre entourage. En effet, découvrir les cinq chiffres et le numéro Chance de la combinaison du jour demande d'avoir un karma au beau fixe et des étoiles bien alignées. Vous avez de fait plus de chance d'être né(e) avec un sixième doigt sur une main (1 sur 20 000) ou de voir l'un de vos enfants devenir astronaute (1 sur 12 millions), selon le site Welovebuzz, que de trouver le résultat Loto en ne pariant qu'une seule combinaison (1 sur plus de 19 millions). Mais rien ne dit que vos grigris et autres porte-bonheurs ne feront pas la différence !