Carte des méduses : voici les zones les plus dangereuses

Une carte interactive créée par le laboratoire ACRI-ST permet de savoir si des méduses ont été vues récemment ou le jour même sur la plage où vous comptez vous rendre.

C'est l'une des créatures marines à qui le réchauffement climatique pourrait le plus bénéficier. La méduse, fléau des plagistes, passe également ses congés d'été sur votre lieu de vacances. Bonne nouvelle cependant, une carte interactive créée par le laboratoire ACRI-ST permet désormais de savoir si des méduses ont récemment été observées sur la plage située près de votre lieu de villégiature, ou celles alentours.

En remontant l'historique, sur les trois derniers mois, il est possible d'avoir une petite idée des zones les plus dangereuses du littoral français. En effet, si des méduses ont pu être observées un peu partout sur les côtes françaises, que ce soit sur le pourtour méditerranéen ou la façade atlantique, deux zones sont davantage convoitées par ces créatures marines : la côte méditerranéenne, entre Martigues, à l'ouest, et Menton, à l'est, et les plages corses. Pour la première zone, plus de 700 présences de méduses ont été rapportées ce dernier trimestre. C'est une centaine pour l'île de Beauté sur le même laps de temps. À noter que les dernières 24 heures, une grosse quinzaine de présences de méduses ont été enregistrées sur la carte pour la première zone, et deux pour la Corse.

Sur la carte interactive, il est possible de filtrer pour n'obtenir que les présences observées le jour-même, mais aussi celles de la veille et ce jusqu'à obtenir un historique de la présence des méduses sur les 90 derniers jours. La carte permet également de connaître l'espèce de méduse observée, si elle vit en banc ou est plutôt solitaire, et surtout si elle est urticante et/ou dangereuse pour l'être humain.