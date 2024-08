Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 27 août 2024, 104 millions d'euros en jeu [EN LIGNE]

Euromillions. Pour son tirage du mardi 20 août, la FDJ mettait en jeu la somme astronomique de 104 millions d'euros. Pour savoir si vous êtes l'heureux gagnant, découvrez vite tous les résultats !

104 millions d'euros, telle était la somme mise en jeu ce mardi par la Française des Jeux (FDJ) pour son tirage de l'Euromillions ce mardi 27 août. La cagnotte, non remportée lors des derniers tirages a continué de grimper, et les joueurs ont vraisemblablement été nombreux à tenter leur chance. Les jeux sont désormais faits, et les résultats sont tombés. Alors, êtes-vous l'heureux(se) gagnant(e) de ce super jackpot ? Pour le savoir, découvrez sans plus attendre les résultats et le numéro MyMillion tiré au sort, faisant d'un(e) Français(e) un nouveau millionnaire.

Tirage du 27/08/2024 1 - 8 - 11 - 42 - 47 Etoiles : 4 - 11

MyMillion :IS 628 8428

Chaque mardi et vendredi, la Française des Jeux (FDJ) vous propose de décrocher le gros lot lors de son tirage de l'Euromillions. Le montant de départ étant toujours le même avec un minimum de 17 millions d'euros, la cagnotte grimpe à chaque nouveau tirage si celle-ci n'est pas remportée. Pour tenter votre chance, rien de plus simple. Moyennant la somme de 2,50 euros, il vous suffit de choisir une sélection de cinq numéros et deux étoiles parmi les numéros proposés. Le tirage de l'Euromillions restant un jeu de hasard, les chances de pouvoir remporter le jackpot restent maigres avec une chance sur 139 838 160. Mais tout n'est pas perdu. Grâce au tirage MyMillion, la FDJ fait de l'un des joueurs de chaque tirage un nouveau millionnaire.