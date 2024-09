Très efficaces contre les taches, les éponges "magiques" sont pourtant déconseillées par les scientifiques

Pourtant très utiles pour nettoyer, les éponges magiques sont à proscrire selon les scientifiques.

Les éponges magiques sont réputées pour leur efficacité redoutable : elles sont idéales pour éliminer les taches ou salissures sans trop d'effort. Composées de mousse de mélanine légèrement abrasive, leur prix est en plus très souvent attractif. Seul hic : même en respectant la consigne des les humidifier légèrement, elles se désagrègent au fur et à mesure de leur usage. Leur durée de vie dépend alors de la qualité. Et cette particularité cache un danger insoupçonné.

Une récente étude, publiée dans Environmental Science & Technology, a, en effet, émis une certaine réserve à l'utilisation de ce type d'éponges. Elle s'est penchée sur les minuscules particules plastiques libérées lors de la décomposition des éponges magiques. Des chercheurs de l'Université de Nanjing, en Chine, ont comparé la libération de ces particules pour différentes marques d'éponges magiques.

Ils en ont déduit qu'une seule éponge libère en moyenne 6,5 millions de fibres microplastiques par gramme d'éponge usée. En utilisant les données d'Amazon pour estimer les ventes, les résultats "suggèrent une émission globale mondiale de 4,9 milliards de fibres microplastiques en raison de la consommation d'éponges".

Ces résidus se dispersent, peuvent se retrouver dans les réseaux d'égouts et finir dans les rivières, mers et océans car ils sont trop fins pour être filtrés par les stations d'épuration. Ils représentent donc un danger pour l'environnement. Mais ce n'est pas tout. Une fois dans l'eau, ils peuvent être ingérés par des poissons, ce qui est nocif pour eux, voire remonter la chaîne alimentaire jusqu'à l'Homme. En tant que contenant de potentiels contaminants chimiques, ces fibres peuvent être dangereuses pour le système hormonal. Avec ce constat, la magie de ces éponges s'envole.

Les auteurs estiment donc que les fabricants devraient élaborer des éponges magiques plus denses, plus résistantes à l'usure et donc meilleure pour l'environnement. Ils ont, en effet, découvert lors de leur étude que celles fabriquées avec une mousse plus dense s'usaient bien plus lentement. Ainsi, elles produisent moins de fibres microplastiques que les autres. Ils appellent également à privilégier les éponges naturelles et biodégradables ou à se tourner vers des alternatives. La pierre d'argile serait très efficace.