A cause de ce défaut de leur patron, 75% des femmes très performantes sont bloquées dans leur carrière

Ce comportement des patrons, bien plus marqué envers les femmes que les hommes, nuit à l'évolution de carrière des meilleures employées.

Dans le monde du travail, certaines inégalités hommes-femmes persistent. En 2022, selon l'Insee, le revenu salarial moyen des femmes restait inférieur de 14,9% à celui des hommes dans le secteur privé et à temps de travail identique. A poste égal, l'écart de salaire est plus réduit : 4%.

Cela s'explique notamment par une répartition genrée des professions, avec un nombre moins important de femmes que d'hommes qui accèdent aux postes les plus rémunérateurs. Une étude de l'observatoire SKEMA rappelle que les femmes occupent seulement 6,25% des 80 postes de Directeur général des entreprises du CAC 40. D'autres facteurs pourraient expliquer cette différence.

Un rapport de la société de logiciels de gestion Textio a étudié les évaluations de performance de plus de 23 000 travailleurs dans plus de 250 organisations et a fait un constat assez alarmant, qui pourrait partiellement expliquer pourquoi les femmes accèdent moins à des postes supérieurs que les hommes. En se concentrant sur les femmes jugées comme les plus performantes, 76% d'entre elles ont reçu des commentaires négatifs de leurs patrons contre seulement 2% des hommes les plus performants. Elles sont davantage confrontées à des évaluations défavorables, plutôt que de recevoir des retours encourageants ou constructifs.

Ces commentaires ne concernent, en plus, pas toujours le travail. 88% de ces travailleuses acharnées reçoivent des remarques sur leur personnalité, tels "leur amabilité, leur esprit de collaboration, leur aptitude à la difficulté et leur sympathie", contre seulement 12% de leurs homologues masculins. La gente féminine serait alors jugée de manière plus critique et plus personnelle que celle masculine.

Cette attitude nuit à la progression de carrière des femmes et à leur moral. Selon l'étude, près de 40 % des employés les plus performants, qui se retrouvent à recevoir des commentaires inadéquats, envisagent de démissionner. "Les employés performants sont des personnes assez ambitieuses. Si vous leur donnez un feedback qui n'est pas précis, qui n'est pas exploitable et que vous ne les promouvez pas, ils partiront", assure Kieran Snyder, cofondatrice et analyste de données chez Textio, auprès de Fortune.

Pour pallier ce problème, il serait nécessaire, selon elle, d'avoir davantage de formation des managers, mais aussi de consacrer plus de temps aux évaluations de performances pour les rendre plus cohérentes avec le travail effectué.