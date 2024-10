Ces personnes se voient plus belles dans le miroir qu'elles ne le sont réellement, selon une étude

Une étude explique que l'on s'imagine souvent plus attirant qu'on ne l'est vraiment.

Se regarder dans le miroir est un rituel quotidien. C'est ce qui donne chaque jour une image de soi et de ce à quoi on ressemble. C'est souvent la vision de référence, par rapport à celle des photos, par exemple. Mais est-ce fidèle à la réalité ? Pas vraiment, et ce n'est pas lié à une déformation par les miroirs, mais à soi-même et sa vision de son propre corps.

C'est en tout cas ce qu'affirme Nicholas Epley, professeur de sciences du comportement à l'Université de Chicago. "Ce qui est intéressant, c'est que les gens ne savent pas vraiment à quoi ils ressemblent. L'image que vous avez de vous-même dans votre esprit n'est pas tout à fait la même que ce qui existe réellement", a-t-il assuré auprès de The Atlantic. Ce constat vient d'une étude publiée dans Sage Journals, avec Erin Whitchurch, de l'Université de Virginie. Pour celle-ci, les deux chercheurs ont testé dans quelle mesure des participants reconnaissaient leur véritable visage. Leurs figures ont été rendues plus ou moins attrayantes à l'aide d'un logiciel de morphing, par tranche de 10%.

Les volontaires devaient alors définir quelle image était l'originale entre celle identique de leur visage, des clichés modifiés pour être plus attirants et d'autres au contraire devenus moins valorisants. Alors qu'ils devaient identifier l'image non modifiée, ils ont eu tendance, pour la majorité, à choisir une version améliorée de leur portrait.

La plupart ont en effet opté pour un visage rendu 20% plus avantageux qu'il ne l'est en réalité. Les personnes qui ont eu le plus tendance à se voir plus belles qu'elles ne le sont réellement sont aussi celles qui ont le meilleure confiance en elles, démontre l'étude par corrélation. Les scientifiques expliquent en effet que ce choix n'est pas fait consciemment, mais est plutôt liée à "des mesures implicites d'estime de soi, mais pas à des mesures explicites, ce qui est cohérent avec le fait que cette variété d'amélioration est un processus relativement automatique plutôt que délibératif". Sans le vouloir, c'est donc aussi un moyen de favoriser sa confiance en soi.

Le même constat a été fait quand il s'agissait du visage d'un ami, mais pas pour celui d'un inconnu. Pour un étranger, les cobayes parvenaient à trouver la photo sans artifices, faisant ainsi preuve de davantage de clairvoyance. "Vous êtes un expert de votre propre visage, mais cela ne signifie pas que vous êtes parfait pour le reconnaître", a déclaré Epley.