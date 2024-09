On sait qui des hommes ou des femmes sont les plus stressés, la différence est gigantesque

Le stress peut toucher tout le monde, mais l'un des deux sexes est plus concerné que l'autre, selon des experts. Les explications sont multiples.

Travail, famille, relations amoureuses, le stress fait partie du quotidien et peut être causé par une multitude de raisons. Quand il est vraiment important, il peut provoquer de nombreux effets secondaires, comme des maux de tête ou de ventre, une perte de cheveux, des troubles du sommeil, voire des troubles du rythme cardiaque et de l'hypertension. Ceci étant, chaque personne réagit différemment face à des situations stressantes, mais l'un des deux sexes le subit bien plus que l'autre.

La différence est d'ailleurs énorme : le nombre de femmes souffrant de stress lié au travail a été évalué par le Health and Safety Executive comme étant 50% plus élevé que celui des hommes, à âge égal, après une enquête sur 38 000 ménages au Royaume-Uni. Après évaluation sur plusieurs périodes situées entre 2011 et 2015, les hommes âgés de 35 à 44 ans présentaient un taux de stress lié au travail inférieur à la moyenne, alors que les femmes de la même génération avaient un taux significativement plus élevé que la moyenne.

Sur cette tranche d'âge, 68 000 femmes ont déclaré souffrir de stress contre 46 000 hommes. Ces chiffres sont encore plus importants chez les 45-54 ans, 78 000 pour les femmes, contre 58 000 pour les hommes. Ce stress est expliqué par le HSE par les délais serrés et la pression au travail. Judith Mohring, psychiatre britannique du Centre Priory de Londres, ajoute que pour les femmes, cela s'explique aussi par leurs responsabilités au travail qui ont augmenté, alors qu'elles conservaient un rôle majeur à la maison, en assurant encore une nette majorité des taches domestiques.

"Sur le plan professionnel, la place des femmes dans le monde a changé au cours des 50 dernières années. Nous réalisons désormais tout ce que les hommes peuvent faire. Ce que nous n'avons peut-être pas réussi à faire, c'est de transférer certaines responsabilités plus traditionnelles des femmes. Ainsi, même si nous excellons au travail, nous accumulons généralement aussi la pression à la maison, ce qui peut entraîner un stress important", assure-t-elle. La spécialiste souligne également d'autres aspects source de stress comme "l'apparence" et "la qualité des amitiés".

Une autre étude, publiée dans la revue Nature Neuroscience, donne aussi une autre explication biologique au stress important rencontré par la gent féminine. Des scientifiques ont, en effet, identifié les cellules nerveuses impliquées dans l'arrivée d'émotions négatives, dont le stress : elles se trouvent dans la zone au milieu du cerveau, entre l'habenula et l'hypothalamus.

D'après l'étude, ces neurones ont des récepteurs aux œstrogènes, qui sont des hormones sécrétées par les ovaires. Etant plus réceptifs au taux d'œstrogènes, les femmes sont alors plus touchées et développent une réponse plus durable au stress. Ces conclusions ont été tirées de la confrontation de souris mâles et femelles aux mêmes types d'événements.