Le soleil fait son retour : un petit répit accordé ce week-end dans de nombreux départements

Après une semaine marquée par les averses, le beau temps fait son retour ce week-end, mais pas pour longtemps.

La semaine a été très perturbée avec de fortes pluies et un vent important. La météo du mois de septembre n'a pas été des plus radieuses. Dans un bilan allant du 1er au 24 septembre, La Chaine Météo évalue à +53% de précipitations par rapport à la normale évaluée de 1991-2020 avec au contraire -16% d'ensoleillement. Il faut donc profiter de chaque rayon de soleil, et ils seront présents ce week-end. L'installation d'un anticyclone va éclaircir le ciel, mais en raison du vent du nord, les températures seront fraiches. Le soleil permettra tout de même des petites sorties samedi et dimanche dans de nombreux départements, il faudra juste bien se couvrir.

Plus en détails, samedi, à l'ouest et dans le centre du pays, le ciel alternera entre nuages et éclaircies, qui seront plus marquées dans l'arc atlantique et notamment en Bretagne. De la Nouvelle-Aquitaine au nord de la France en passant par la région parisienne, le soleil sera bien présent. Au sud-est, le beau temps s'imposera aussi largement, mais le vent soufflera. C'est à l'est que les conditions climatiques seront encore compliquées, avec un temps relativement humide notamment dans la matinée.

Les températures seront, par contre, à la baisse et oscilleront entre 3 et 12 degrés le matin et 13 à 20 l'après-midi. Elles seront donc entre 2 à 5 degrés en dessous des normales de saison pour une fin septembre.

Il faudra attendre dimanche pour que le beau temps gagne la majeure partie du pays. Une fois les nuages et la brume du matin dissipés, un bel après-midi attend la plupart des départements. Les températures seront à peu près semblables à la veille, avec quelques légères gelées matinales. "Le risque de gelées blanches est possible dans les plaines du nord-est, vers les Ardennes, le Morvan et les vallées du massif central. Le thermomètre pourrait même très localement s'approcher du point de congélation à 0°C, provoquant une vraie gelée", détaille La Chaine Météo. On notera tout de même 23 degrés l'après-midi sur la Côte d'Azur.

Malheureusement, ce ciel bleu ne sera que de courte durée. Dès dimanche, une perturbation arrivera par l'ouest. La Bretagne et la Normandie seront touchées par du vent et de la pluie. Des conditions qui pourraient s'élargir sur le reste du pays la semaine prochaine, pour un début octobre maussade.