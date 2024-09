Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 30 septembre 2024, 8 millions d'euros en jeu

LOTO. Le tirage du Loto propose la coquette somme de huit millions d'euros ce lundi. De quoi commencer fort la semaine. Mais trouverez-vous les résultats ?

La semaine s'annonce intense du côté de la Française des jeux. En effet, dès ce lundi, les joueurs peuvent tenter leur chance au tirage du Loto et espérer remporter jusqu'à huit millions d'euros. Une somme supérieure de trois millions d'euros à la cagnotte moyenne remportée à ce jeu de hasard. Comme pour n'importe quel tirage du Loto, les participants ont jusqu'à 20h15 pour valider leurs grilles. Le tirage aura lieu dans la foulée, révélant aux alentours de 21 heures le résultat du Loto. La combinaison gagnante sera dévoilée ici même au cours de la soirée.

Ce tirage du Loto ne devrait néanmoins pas attirer le plus de joueurs cette semaine. Et pour cause, en parallèle, la Française des jeux et ses huit homologues européens mettent ce mardi en jeu un gros lot de... 143 millions d'euros. Le méga jackpot du vendredi 27 septembre n'a pas réussi à trouver preneur, il sera donc re-proposé pour le plus grand bonheur de ceux qui avaient manqué le coche la semaine dernière. Comme pour un tirage Loto, les participants auront jusqu'à 20h15 pour valider leurs grilles mardi soir, que ce soit dans un point de vente, sur le site de la FDJ ou directement sur l'application de la Française des jeux.