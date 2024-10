Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 3 octobre 2024 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Quelqu'un est-il parvenu à remporter le tirage EuroDreams de ce jeudi ? Voici les résultats du jour.

Comme chaque lundi et jeudi, la Française des jeux et ses homologues européens proposaient un nouveau tirage EuroDreams avec, à la clé, pour l'éventuel chanceux du jour : 20 000 euros par mois pendant trente ans. Les résultats tombés, a-t-on eu un grand vainqueur ? Réponse : non. Pour trouver les premières grilles gagnantes, il faut regarder au rang 3. Sur les 133 qui ont été cochées de cinq des six bons chiffres, 33 ont été validées en France. Elles ne permettent cependant de remporter que 103,40 euros.

Tirage EuroDreams du 3/10/2024

3 - 6 - 14 - 24 - 38 - 40 et le N°Dream 5

Si vous aimez les belles cagnottes, sachez que vous devriez être servi ces prochains jours. Samedi, la Française des jeux proposera 10 millions d'euros au tirage du Loto, une très belle somme pour ce jeu de hasard. Mais pour ceux qui verraient encore plus grand, le rendez-vous incontournable de cette semaine aura lieu demain. Vendredi 4 octobre, le tirage de l'Euromillions proposera 170 millions d'euros. Un jackpot incroyable et une somme difficilement imaginable sur son compte. Il est possible de tenter sa chance pour ces deux tirages dès à présent. La grille de base est vendue 2,20 euros au Loto et 2,50 euros à l'Euromillions.