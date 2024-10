Météo : les températures vont chuter brutalement à cette date dans tous ces départements

Alors que la météo de cette semaine est perturbée, la tendance pourrait s'inverser bientôt. Mais le soleil s'accompagnera d'une chute très soudaine des températures.

Après un week-end coupé en deux, la météo reste instable en France. Personne ne va échapper à la pluie en milieu de semaine. Mardi et mercredi, les pluies sont très importantes, elles seront même orageuses dans le quart sud-est du pays. Les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, le Gard, la Lozère, l'Isère, la Loire, le Rhône, l'Ain, le Jura et la Saône-et-Loire ont été placés en vigilance orange pluie-inondations par Météo-France. Dans l'ouest, le temps est aussi instable avec des averses. Ceci étant, les températures sont douces. Mercredi, la journée est plus agitée. L'arrivée de la tempête Kirk provoque des vents violents, jusqu'à 100 km/h, et des pluies torrentielles dans le nord et l'ouest, selon La Chaine météo.

Jeudi, même si la tempête se calme, le vent est toujours présent dans le nord et l'est dans la matinée et un peu de pluie est encore perceptible en journée. Il faut donc attendre vendredi pour percevoir une réelle amélioration. Quelques averses subsisteront au nord de la Seine. La journée de jeudi marquera cependant une chute des températures qui passeront en dessous des normales de saison. Un temps plus sec mais nettement plus frais est prévu pour la fin de semaine.

© La Chaine météo

La chute des températures va, en effet, se poursuivre ce week-end selon La Chaine météo. Dès samedi matin, les températures chuteront jusqu'à seulement 2 degrés, avec un risque de gelées blanches au nord et au centre-est. Il fera particulièrement frais au réveil dans le Nord-Pas-de-Calais, en Bourgogne-Franche-Comté, en Normandie ainsi qu'en Alsace.

Samedi après-midi, il ne fera qu'autour d'une dizaine de degrés au nord et jusqu'à 19 dans le pourtour méditerranéen. Le soleil devrait toutefois être présent sur la plupart des régions, après dissipation du brouillard matinal. De quoi passer un bel après-midi avant que les journées ne raccourcissent de manière radicale avec le changement d'heure de fin octobre. Quelques nuages persisteront au sud de la Garonne.

Ce temps se perpétuera tout le week-end avec un soleil généreux, dimanche notamment sera une belle journée ensoleillée, la plus belle depuis des jours ! Mais attention au froid, qui pourra surprendre encore : les températures seront comprises entre 4 et 16 degrés le matin et entre 12 et 21 dans l'après-midi. Ces prévisions doivent encore se confirmer, mais elles restent l'option majoritaire.